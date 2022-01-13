Üye Girişi
Türkiye'nin parlayan yıldızı Düzce, Dedeman ile şehrin ilk ve tek markalı oteline kavuşuyor - Son Dakika

Türkiye'nin parlayan yıldızı Düzce, Dedeman ile şehrin ilk ve tek markalı oteline kavuşuyor

13.01.2022 00:58
Türkiye'nin parlayan yıldızı Düzce, Dedeman ile şehrin ilk ve tek markalı oteline kavuşuyor

Turizm sektörünün köklü markası Dedeman Hotels & Resorts International ile Düzce'nin önde gelen şirketlerinden Algün İnşaat'ın iş birliğiyle gerçekleştirilecek Park Dedeman Düzce için imzalar atıldı.

Turizm sektörünün köklü markası Dedeman Hotels & Resorts International ile Düzce'nin önde gelen şirketlerinden Algün İnşaat'ın iş birliğiyle gerçekleştirilecek Park Dedeman Düzce için imzalar atıldı. Şehrin ilk ve tek markalı oteli olacak Park Dedeman Düzce, 300 milyon TL yatırım ile hayata geçecek. Otel, hem iş ve gezi amaçlı seyahat edenlerin hem de bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak.

Türk turizminin ilk uluslararası otel zinciri Dedeman Hotels & Resorts International, gerçekleştirdiği yatırımlarıyla sektörün gelişiminde rol üstlenmeye devam ediyor. Düzce'nin gelişimine, modern bir kent olmasına büyük katkılar sunan, bu güne kadar Düzce'de yaptığı projeler ile 5000'den fazla aileyi ev sahibi yapan Algün ve Dedeman iş birliği ile hayata geçecek Park Dedeman Düzce, ilin ilk ve tek 5 yıldızlı marka oteli olacak.

İmza töreni, Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman ve Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün ev sahipliğinde Dedeman İstanbul'da gerçekleştirildi. Törene, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin de katıldı.

Dedeman markasının büyüme hamlesi devam ediyor

Törende ilk olarak Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman söz aldı. "Dedeman markası olarak, kurulduğumuz günden bugüne kadar, tam 55 yıldır, gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve işlettiğimiz oteller ile ülkemiz için ekonomik değer ve istihdam oluşturmayı hedefledik" diyen Banu Dedeman, " Türkiye'de saklı kalmış turizm değerlerini açığa çıkarma, bu değerleri ülke ekonomisine kazandırma ve tanıtma misyonumuzu Park Dedeman Düzce ile bir kez daha gerçekleştirecek olmanın heyecanını ve memnuniyetini yaşıyoruz. Türkiye'nin ilk uluslararası otel zinciri olarak hali hazırda 18 otelimiz, 2800 oda, 5700 yatak kapasitesi ve 1000'i aşkın çalışanımızla, bulunduğumuz her bölgede turizmin gelişmesine destek olduk. Sahip olduğumuz tecrübe ve bilgi birikimi, yetişmiş ve başarılı kadromuz, sürdürülebilir stratejimiz ile tüm dünyayı etkileyen pandemi döneminde de uzun vadeli hedeflerimizde bir değişiklik yapmadan büyümeye devam etmenin gurur ve mutluluğu içerisindeyiz" diyerek sözlerine devam etti.

Düzce'nin ilk markalı oteli 2024'te kapılarını açacak

Hem iş ve gezi amaçlı seyahat edenlerin hem de bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak olan Park Dedeman Düzce'nin ilin ilk ve tek markalı oteli olacağını vurgulayan Dedeman, yeni otelle ilgili şu bilgileri paylaştı; "Düzce merkezde yer alan, içinde ofisler, rezidans ve alışveriş merkezi bulunan komplekste yer alacak olan Park Dedeman Düzce; konaklamanın yanında, toplantı salonları, SPA ve spor merkezi ile şehirde büyük bir farklılık oluşturacak. Misafirlerini 2024 yılında ağırlamaya başlayacak olan Park Dedeman Düzce'nin şehrin tarihini, coğrafi konumunu ve özellikle mutfak kültüründen gelen değerlerini tanıtmasını, kültür ve gastronomi turizmi açısından önemini ortaya çıkarmasını hedefliyoruz."

Algün'den 300 milyon TL'lik yatırım

Banu Dedeman'ın ardından söz alan Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, ülkemizin en genç ili Düzce için bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Sanayi ve ticaret alanında her gün daha da gelişen Düzce'miz; sahip olduğu turizm potansiyeli ile de parlamaya hazır bir yıldız konumdadır. Bu değerleri tanıtmak ve ekonomiye kazandırmak amacıyla, Düzce'mizin merkezinde 35 bin metrekare alan üzerinde kurduğumuz, bölgemizin en büyük otelini; AVM, rezidans ve ofislerinden oluşan karma yaşam projemiz Algün Center'da 300 milyon TL'lik bir yatırımla hayata geçireceğiz. Toplam 8 süit, 130 oda, kongre, toplantı ve balo salonları ile spor merkezi, kapalı yüzme havuzu, spa ve fitness bölümünden oluşan ilimizin ilk ve tek beş yıldızlı marka otelini yapmaya karar verdik. Doğasıyla, tarihiyle yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Düzce'nin bu yatırımla turizmde hak ettiği yeri alarak, ülkemizde ilk tercih edilen destinasyonlarından biri olacağına inanıyorum. Sanayi ve ticaret alanında her gün daha da gelişen Düzce'miz; sahip olduğu turizm potansiyeli ile de parlamaya hazır bir yıldızdır" dedi.

İki metropol şehrinin kavşak noktası

İstanbul ve Ankara'nın kavşak noktasında bulunan Düzce'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle son derece dikkat çekici bir durak olduğunu ifade eden Algün, "Mavi ile yeşilin birleştiği Düzce'miz; Karadeniz'e açılan kilometrelerce sahili, zümrüt ormanları, yaylaları, gölleri ve mağaralarıyla birçok doğal güzelliğe ev sahipliği yaparken, tarihi zenginlikleri ile de Karadeniz'in Efes'i konumundadır. Batı Karadeniz'in ilk ve tek antik kenti olan Düzce, son dönemde yapılan kazı çalışmalarıyla da arkeolojik kent sıfatını kazanmış ve bu durum tescillenmiştir" dedi.

Çeyrek asırlık geçmişe sahip Algün'ün gerçekleştirdiği projelerle Düzce'nin gelişimine ve modern bir kent olmasına katkıda bulunduklarını ifade eden Cihat Algün, Düzce'ye inanan, Düzce sevdalısı bir iş insanı olarak şehre, Dedeman markasını kazandırmaktan gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

"Turizm bacasız sanayi"

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, "Düzce'de ilk 5 yıldızlı otelin imza protokolü için burada olmaktan çok mutluyum. 15 yıl önce söylesek kimse buna inanmazdı. Bunu ilimize kazandıran Dedeman ve Algün'e teşekkür ediyorum. Yatırım kolay bir şey değildir. Çok kapsamlı fizibilite çalışmaları gerekir. Bu yatırımda benzeri bir çalışmadır. Düzce için çok iyi bir referans olacaktır. Düzce'nin ışığını parlatacaktır. Dedeman otellerinin bunu görmedi ve ilk olmasından dolayı teşekkür ediyorum. Düzce muazzam bir turizm potansiyeline sahip şehirlerden birisidir. Turizm gibi bacasız sanayilerine yönelmemiz gerekiyor. Çevre kirliliği oluşturmayan katma değer katan fabrikaları tercih ederek ilimize yatırım yapmalarını sağlıyoruz. Düzce turizm konusunda istenilen yerde değiliz evet ama keşfedilmemiş olmak fırsat çıkaracaktır. Düzce turizmde kısa zamanda marka olacaktır. 4 yıldızlı bir otelden sonra 5 yıldızlı bir otelin kazandırılmasını çok değerli buluyorum. Bu otellerin arttırılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Düzce'nin gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz"

65. Dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Düzce'nin böyle bir hayaline katkı sağlayan Dedeman ve Algün'ü kutluyorum. Doğu batı ekseninde ikiye ayrılan bir şehir yani butik bir şehir. Düzce'nin geliştirilmesi için var gücümüz ile çalışıyoruz. Konuralp'te tarihi kazılarımıza devam ediyoruz. Karadeniz bölgesinin tek antik kenti Düzce'de kazılarımızın yüzde 70'i tamamlandı. Kalan kısmında 12 aylık program dahilinde çalışmaları tamamlayıp restore edeceğiz. Düzce'nin gelişiminde dikkat çeken çalışmaların her zaman yanındayız. Bugün burada ki yatırım bizim bir hayalimizin gerçekleşmesindeki en büyük çalışma. Turizm ile ilgili yatırımlar Sapanca'da ve Bolu'da yatırımlar bitiyor. Arada hiç bir şey yok. Bu otel Düzce'nin kalkınmasında, sıçrama yapmasında önemli bir sıçrama yapacaktır. Bu yatırımı yapanlara teşekkürlerimi iletiyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından 2024 yılında misafirlerini ağırlayacak olan otel için ilk imzalar atıldı. Törende ayrıca misafirlere Düzce Beltur Mutfak Sanatları Merkezi'nin hazırladığı yöresel lezzetler de sunuldu. - DÜZCE

YORUMLAR
500

Türkiye, İnşaat, Turizm, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye'nin parlayan yıldızı Düzce, Dedeman ile şehrin ilk ve tek markalı oteline kavuşuyor - Son Dakika


Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları         
15:26
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek         
13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı         
10:43
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın         
10:01
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46

Son Dakika Haberleri
00:46 BBP'li Akdoğan'dan Enes Kara'yla ilgili tepki çeken sözler: Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?
00:39 Avrupa'nın orta yerinde katliam! Sınır muhafızı 240 göçmenin öldürülüp toplu halde gömüldüğünü itiraf etti
00:13 Irak uyruklu çiftin 17 günlük bebeği ortada kaldı
00:06 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan dolandırıcılara karşı uyarı
23:37 Ünlü oyuncu Aslı Enver, yeni aşka yelken açtı
23:23 Bakan Süleyman Soylu'nun "İBB bazı gazetecileri maaşa bağladı" sözlerine Murat Ongun'dan yanıt
22:55 3 yaşındaki Ayşenur'un ölümü nedeniyle gözaltına alınan dayı, her şeyi itiraf etti!
22:33 Anıtkabir'e giden Bülent Ersoy'un görüntüsü sosyal medyaya bomba gibi düştü
22:16 Bakan Soylu, canlı yayında gelecek planını anlattı!
22:04 Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi: Bazı gazetecilere ayda 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 02:50:34. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin parlayan yıldızı Düzce, Dedeman ile şehrin ilk ve tek markalı oteline kavuşuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement