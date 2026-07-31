Türkiye Orman Yangınlarında Başarılı Mücadele

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, halihazırda devam eden orman yangınları ve orman yangınları ile ilgili mücadele hakkında açıklamalarda bulundu. Türkyılmaz, yaptığı açıklamada "Çıkan yangınlarla ilgili Türkiye dünya devletleri arasında en gelişmiş ülkelerden birisi olan Amerika'dan bile başarılı bir yangın mücadele modeli ve modülasyonu uyguluyor" dedi.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Sarıyer'de Fatih Ormanı Kampüsü'nde bulunan Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, halihazırda devam eden orman yangınları hakkında açıklamalarda bulundu.

"Orman yangınlarında geçen yılla kıyasladığımızda çok çok iyi durumdayız"

Türkyılmaz yaptığı açıklamada, "Bu sene yağışlı bir mevsimin geçmiş olmasından dolayı yangının hiç olmaması en önemli talebimiz olmakla beraber geç bir sürece kadar bugüne kadar gecikmiş olması iyi bir gelişmedir. İstatistiklere baktığımızda, geçmiş yılla kıyasladığımızda 2025 yılının Temmuz ayı sonu itibarıyla 2.760 adet yangın oluşmuş ve 54.140 hektar alanımız, orman alanımız yangınlardan zarar görmüştür. Bugün itibarıyla Temmuz ayının son günündeyiz, baktığımızda 1.038 adet orman yangını oluşmuş ve 1.962 hektarlık bir alan yanmış bulunmaktadır. Yani geçen yılla kıyasladığımızda çok çok iyi durumdayız" diye konuştu.

"Sayılara baktığımızda geçmiş yılla kıyaslandığında çok ciddi başarılar elde edildi"

Türkyılmaz, geçtiğimiz yıllara kıyasla bu sene orman yangınlarında Türkiye'nin çok ciddi başarılar elde ettiğini belirtirken, "Sayılara baktığımızda geçmiş yılla kıyaslandığında çok ciddi başarılar elde edilmiş, hava filosu itibarıyla bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti 119 helikopter, 28 uçak ve 14 insansız hava aracı olmak üzere ciddi bir orman yangınlarıyla mücadele hava filosuna sahip olmuş bulunmaktadır. Bunun yanında 1.786 arazöz, 2.742 ilk müdahale aracı, 831 yangında kullanılan iş makinesi ile ciddi manada 5.359 kara aracı, 462 orkut personeli olmak üzere ciddi bir güçle yangınla mücadele eder kapasiteye ulaşmıştır. Yangınla mücadele eden ekiplerimiz de 4.419 teknik personel, 7.787 orman muhafaza memuru ve 15.859 yangın işçisi olmak üzere 28.065 personel yangınla mücadele eder hale ulaşmıştır. Bu verilerle şunu ifade etmek istiyorum: Devlet Orman Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerekli süreci ve tedbiri almış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Milletimizin dikkatini çekip daha hassas davranmasını özellikle tavsiye ediyoruz"

Türkyılmaz vatandaşların orman yangınları konusunda daha dikkatli olması gerektiğini vurgularken, "Çıkan yangınların yüzde 90'ının insan etkisiyle, faktörüyle çıktığı realitesi ortada dururken geleceğe dönük ciddi manada toplumsal olarak sizlerin aracılığıyla milletimizin dikkatini çekip daha hassas davranmasını özellikle tavsiye ediyoruz" dedi.

"Türkiye'nin hava filosu, kara ekipmanı, makine ekipmanı ile verdiği destek dünyanın tüm ülkeleri tarafından gıptayla karşılanıyor"

Türkyılmaz, Türkiye'nin dünya devletleri arasında en gelişmiş ülkelerden birisi olan Amerika'dan bile başarılı bir yangın mücadele modeli ve modülasyonu uyguladığını belirterek, şunları söyledi:

"Dünyanın birçok ülkesine gittiğimizde Türkiye'nin hava filosu, kara ekipmanı, makine ekipmanı ile verdiği destek dünyanın tüm ülkeleri tarafından gıptayla karşılanıp takdirle teşekkür edilirken ne hikmetse Türkiye'de küçük bir kesim tarafından Türkiye bu noktadaki başarısız, yok sayılmakta, sürekli spekülatif açıklamalarla karşı karşıya kalmaktayız. O nedenle çok net bir şekilde diyorum ki, Türkiye yangınla mücadelede dünyada lider ülkedir, başarılı ülkedir. Dünya devletleri tarafından görmüş olduğumuz bu takdiratı kendi ülkemizin insanından da ve o speküle yapan insanların açıklamalarına riayet etmeden bizim bu açıklamalarımıza inanmalarını ve destek vermelerini istiyorum. Bütün bu veriler ortadayken hala daha kamuoyunda Türkiye'nin yangınla mücadelesinde destansı vermiş olduğu mücadeleyi küçük gösterici, başarısız gösterici açıklamaların doğru olmadığını; Bakanlığımızın, başta Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, tüm ekibiyle beraber Orman Genel Müdürlüğümüzü, devletimizin tüm vatandaşlarının ve kamu çalışanlarının üstün desteğiyle çok başarılı bir mücadele modülasyonu işletiliyor. Bu konudan da ciddi manada biz memnun ve mutlu oluyoruz" açıklamasında bulundu.