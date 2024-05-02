Türkiye Taşkömürü Kurumu, 44 nitelikli işçi alımını elektronik kura sistemiyle gerçekleştirdi - Son Dakika
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Türkiye Taşkömürü Kurumu, 44 nitelikli işçi alımını elektronik kura sistemiyle gerçekleştirdi

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 44 nitelikli işçi alımını elektronik kura sistemiyle gerçekleştirdi

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 7 sanatta toplam 44 nitelikli işçi alımı için yapılan elektronik kura çekimiyle alımları gerçekleştirdi. Zonguldak'tan 2 bin 450 kişinin başvurduğu süreçte, kadın adaylar da yer aldı ve kura çekimi kadınların iş gücüne katılımını teşvik etti.

02.05.2024 14:28
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Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesinde istihdam edilecek olan 44 nitelikli işçi alımı, bugün yapılan elektronik kura sistemi ile gerçekleşti.

Türkiye Taşkömürü Kurumunda yerüstü işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere, 7 sanatta toplam 44 Nitelikli İşçi Alımı kurası kurumun İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı konferans salonunda halka ve basına açık olarak Zonguldak 1. Noteri tarafından Elektronik Kura Çekimi ile başladı. Zonguldak'tan toplamda 2 bin 450 kişinin başvurduğu alım sürecinde, kadın adaylar da yer aldı. Mekanizasyon Pres İşçisi pozisyonu için 21 asil kişinin belirlendiği kura çekilişinde, yedek listede yer alan isimlerden biri de Dilek Aktekin oldu. Öte yandan gerçekleştirilen kura kadın adayların da iş gücüne katılımını teşvik etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye Taşkömürü Kurumu, 44 nitelikli işçi alımını elektronik kura sistemiyle gerçekleştirdi - Son Dakika

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