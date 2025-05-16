Türkiye Tekerlekli Paten Takımı Almanya'da

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Türkiye Kaykay Federasyonu Tekerlekli Paten Milli Takımı, Almanya'nın Gera kentinde düzenlenecek olan 2025 European Cup Yarışmasına katılmak üzere Almanya'ya geldi.

Türkiye Kaykay Federasyonu Tekerlekli Paten Milli Takımı Almanya'nın Gera kentinde piste çıkıyor. Milli takım kafilesinde; Paten Asbaşkanı Fatih Yüksel, Yönetim Kurulu Üyesi Cavit Bardak, antrenörler Alper Özpirinç ve Erhan Tuncer ve 7 milli sporcu yer alıyor. Yarışmada Türkiye'yi, Kardelen Polat, Halil Çeetin, Muhammed Haşim Atılmış, Umut Bğdaş, Yusuf Hacıoğlu, Barış Kocaman ve Züleyha Üremiş temsil edecek.

Federasyon Başkanı Fahrettin Yıldız, yarışma öncesinde yaptığı açıklamada, milli takıma olan güvenini dile getirdi. Yıldız, "Tekerlekli paten branşında her geçen gün daha da güçlenen milli takımımızın, Almanya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inancım tamdır. Sporcularımızın azmi, teknik ekibimizin emeği ve sahada gösterecekleri mücadeleyle bu organizasyondan güçlü sonuçlarla döneceklerine yürekten inanıyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıracak tüm ekibimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Milli takım kafilesi, Almanya'ya iniş yaptığı Nürnberg Albrecht Dürer Havalimanında Nürnberg Başkonsolosluğu Ataşe yardımcısı Remziye Gögüs ve Başkonsolosluk Spor Sorumlusu Adem Kuru tarafından karşılandı. Kuru, yaptığı açıklamada, "Almanya'nın Gera kentinde düzenlenecek 2025 European Cup yarışmasında mücadele edecek tüm sporcularımıza ve teknik kadromuza başarılar diliyor, gurur dolu bir temsil için yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" dedi.