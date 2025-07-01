Türkiye ve Azerbaycan Sayıştayları İş Birliği Protokolü İmzaladı

Türkiye ve Azerbaycan Sayıştayları arasında 2025-2027 dönemini kapsayan iş birliği eylem planı ile yükseköğretim kurumlarının denetiminde iş birliğini öngören protokol imzalandı.

Türkiye Sayıştayı ile Azerbaycan Sayıştayı arasında uzun yıllardır sürdürülen yapıcı iş birliğini daha da ileriye taşıyacak önemli bir adım Gaziantep'te atıldı. Köklü üniversiteleri, güçlü yerel yönetim yapısı, tarihi ve kültürel zenginliğiyle bu önemli buluşmaya ev sahipliği yapan Gaziantep'teki işbirliği protokolü Türkiye Sayıştay Başkanı Metin Yener ve Azerbaycan Sayıştay Başkanı Vugar Gulmammadov'un katılımıyla gerçekleştirildi. 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde düzenlenen törene Sayıştay Başkanı Metin Yener, Azerbaycan Sayıştay Başkanı Vugar Gulmammadov, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Sayıştay Başkanı Metin Yener, yükseköğretim kurumlarının denetiminde iş birliğini öngören protokol kapsamında hazırlanan eylem planının 3 yıl süreceğini söyledi.

Protokol imza töreni için Gaziantep'i seçtiklerini belirten Yener, "Gaziantep'in sadece bölgenin değil aynı zamanda Türkiye'nin hem ekonomisiyle hem de toplumsal yapısıyla öne çıkan vilayetlerinden biriydi. Onun için Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı İnşaatı Uygulama Projesi'nin ortak denetimine ilişkin işbirliği protokolünü Iğdır'da, diğer ayağını Nahçıvan'da yaptık. İşbirliklerimizin ilk programını Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz. İki devlet, tek millet dünyada bu tanımlamayı hak eden başka da bir ilişki yok. Bu iki devlet ve iki ülkede devlet başkanı arasındaki ilişkiyi bizlerde kurumlarımız olarak yerine getirme çabası içerisindeyiz. İnşallah ileri de bir gün Gaziantep'e tüm Türk devletleri sayıştay başkanlarıyla bir araya geliriz" dedi.

Azerbaycan Sayıştay Başkanı Vugar Gulmammadov da davetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ve Azerbaycan'ın iki kardeş ülke olduğunu ve işbirliklerinin süreceğini belirterek, ev sahipliği için Gaziantep Valisi Kemal Çeber'e teşekkür etti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de önemli bir protokole ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, Azerbaycan devleti ve halkının Gaziantep'teki depremzedelere verdikleri desteği hiçbir zaman unutmayacaklarını kaydetti.

Tören toplu fotoğraf çekimi ve karşılıklı verilen hediye takdimlerinin ardından sona erdi.

Törenin ardından Sayıştay Başkanı Metin Yener, Azerbaycan Sayıştay Başkanı Vugar Gulmammadov, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve davetliler müzeyi gezdi. - GAZİANTEP