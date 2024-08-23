Türkiye ve Rusya arasında birleşik kara devriyesi faaliyeti yeniden başlatıldı - Son Dakika
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Türkiye ve Rusya arasında birleşik kara devriyesi faaliyeti yeniden başlatıldı

Türkiye ve Rusya arasında güvenlik durumu nedeniyle durdurulan birleşik kara devriyesi faaliyeti, 22 Ağustos tarihinde Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde başlatıldı.

23.08.2024 18:13
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Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında güvenlik durumu nedeniyle durdurulan birleşik kara devriyesi faaliyeti yeniden başlatıldı.

İlk olarak 1 Kasım 2019 tarihinde faaliyeti gerçekleştirilen birleşik kara devriyesi (BKD), imzalanan Soçi Mutabakatı ve uygulama esaslarına göre Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nin batısında ve doğusunda icra ediliyordu.

Bu çerçevede 5 Ekim 2023 tarihine kadar 344 birleşik kara devriyesi faaliyeti icra edilirken bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle devriye faaliyetleri durdurulmuştu. Geçen sürenin ardından Türkiye ve Rusya arasındaki birleşik kara devriyesi faaliyetinin 22 Ağustos tarihinde 4 araç ve 24 personelin katılımı ile Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde başlatıldığı Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemiz sınırlarının ve bölgedeki sivil halkın güvenliğinin sağlanması, Suriye'nin kuzeyinde istikrarın tesis edilmesi, Türkiye'nin ABD ve RF ile vardığı mutabakat gereği bölgeden çıkması gereken PKK/YPG-SDG terör örgütüne ait kontrol noktası, karargah ve askeri yapıların tespit edilmesi, terörle mücadelede Türk-Rus işbirliğinin sergilenmesi maksadıyla BKD faaliyetine müteakip dönemde devam edilmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye ve Rusya arasında birleşik kara devriyesi faaliyeti yeniden başlatıldı - Son Dakika

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