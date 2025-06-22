Türkiye Yenilenebilir Enerjide Gücünü Artırıyor - Son Dakika
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Türkiye Yenilenebilir Enerjide Gücünü Artırıyor

22.06.2025 11:41
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Bakan Bayraktar, Türkiye'nin hanelerin elektrik ihtiyacını rüzgar ve güneş ile karşıladığını açıkladı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki gücünü artırmaya devam ettiğini dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'deki tüm hanelerin yıllık elektrik ihtiyacını sadece rüzgar ve güneşten karşılıyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dünya Yenilenebilir Enerji Gününe ilişkin açıklama yayımladı. Türkiye'nin 2005 yılında toplam kurulu gücünün 12 bin 906 MW olduğu ve rüzgar kurulu gücü 20 MW'ken o dönem güneş enerjisine dayalı bir kurulu güç bulunmadığı belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2025 Mayıs ayı itibariyle ise toplam yenilebilir enerji kurulu gücü 72 bin 492 MW'a yükseldiği vurgulanarak, "Son 20 yılda Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü yaklaşık 4.5 kat arttı. Rüzgar ve güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı da neredeyse sıfırdan yüzde 30,2'ye yükseldi. 2024 Mayıs ayında Türkiye'nin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücü 63 bin 502 MW olurken yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payı da yüzde 57,6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde rüzgar enerjisi kurulu gücü 12 bin 194 MW ve güneş enerjisi kurulu gücü 14 bin 995 MW olarak kayıtlara geçti. Rüzgar ile güneş enerjisinin toplam yenilebilir enerji içindeki payı yüzde 24,7 oldu" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki gücünü artırmaya devam ettiği belirtilen Enerji ve Tabii Bakanlığının açıklamasında, "2025 Mayıs ayı sonu itibariyle kurulu güç; hidrolikte 32 bin 284 MW, rüzgarda 13 bin 391 MW, güneşte 22 bin 648 MW, jeotermalde bin 734 MW ve biyokütle enerjisinde 2 bin 435 MW'a ulaştı. Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 60,8'e ulaştı" değerlendirmesi yapıldı.

Hanelerin Elektriği Rüzgar ve Güneşten

22 Haziran Dünya Yenilenebilir Enerji Günü vesilesiyle açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2005'te yenilenebilir enerjinin toplam kurulu gücümüzdeki payı yüzde 33'tü. Bugün, bu oran yüzde 60'ı aştı. Türkiye'deki tüm hanelerin yıllık elektrik ihtiyacını, sadece rüzgar ve güneş santrallerinden ürettiğimiz elektrik ile karşılıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünü 2035 yılına kadar 120 bin MW'a çıkarmayı hedeflediklerini hatırlatan Bakan Albayrak, "Bunun için toplam 80 milyar dolarlık bir yatırım yapılması gerekiyor. Rüzgar ve güneşte her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışmaları yapacağız. YEKA 2025 kapsamında Ekim ayında güneş, Kasım ayında da rüzgar projeleriyle ilgili ihaleye çıkmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye Yenilenebilir Enerjide Gücünü Artırıyor - Son Dakika

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