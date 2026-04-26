Türkiye'de doğan ilk zürafa yavrusu Gaziantep'te görücüye çıktı
Türkiye'de doğan ilk zürafa yavrusu Gaziantep'te görücüye çıktı

26.04.2026 10:10
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda dünyaya gelen Türkiye’nin ilk zürafa yavrusu ziyaretçilerle buluştu. Yavru zürafa büyük ilgi gördü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Doğal Yaşam Parkı, Türkiye’de bir ilke imza atarak doğan ilk zürafa yavrusunu ziyaretçilerle buluşturdu. Şakir ve Selvi çiftinin erkek yavrusu, parkın yeni maskotu olurken, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Tanıtım programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

TÜRKİYE’DE BİR İLK: ZÜRAFA YAVRUSU DÜNYAYA GELDİ

Yaklaşık 15 ay süren hamilelik sürecinin ardından dünyaya gelen yavru zürafa, Türkiye’de doğan ilk zürafa olarak kayıtlara geçti. Baba zürafa Şakir’in doğumdan önce hayatını kaybetmesi ise hikâyeye duygusal bir boyut kattı. Şubat ayında dünyaya gelen yavrunun isminin, vatandaşların katılacağı bir anketle belirleneceği açıklandı.

DOĞAL YAŞAM PARKI’NDA ÜREME BAŞARISI DİKKAT ÇEKİYOR

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, sahip olduğu geniş alan ve bakım koşullarıyla dikkat çekiyor. 2026 yılının ilk dört ayında parkta toplam 115 yavru dünyaya gelirken, yüksek doğurganlık oranı ile tesis Türkiye’nin en başarılı doğal yaşam alanları arasında yer aldı. Başkan Fatma Şahin, parkta görev yapan ekiplerin özverili çalışmalarının bu başarıda büyük pay sahibi olduğunu belirtti.

“DOĞA VE HAYVAN DOSTU BİR ŞEHİRİZ”

Başkan Fatma Şahin, Gaziantep’in doğa ve hayvan dostu bir şehir olduğunu vurgulayarak, 1 milyon metrekarelik alanda doğal yaşamın sürdürüldüğünü ifade etti. Hayvanların mutlu bir ortamda yaşadığını belirten Şahin, tüm vatandaşları bu özel yavruyu görmek için parka davet etti.

ZİYARETÇİ AKINI VE YENİ HEDEFLER

23 Nisan’da öğretmen ve öğrencilere ücretsiz hizmet veren parkta yoğunluk yaşanırken, sadece bir günde 28 bin ziyaretçi ağırlandı. 2026’nın ilk dört ayında ziyaretçi sayısı 1 milyon 800 bine ulaşırken, yıl sonu hedefinin 10 milyon olduğu açıklandı. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, her geçen gün artan ilgisiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Haber: Mehmet Güngördü

Yerel Haberler, Fatma Şahin, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 10:31:07.
