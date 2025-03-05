Türkmen Gazı Türkiye'ye Sevk Edilmeye Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türkmen Gazı Türkiye'ye Sevk Edilmeye Başladı

İran, Türkmenistan gazının Türkiye'ye sevkiyatının başladığını duyurdu. Proje bölgesel işbirliği için önemli.

05.03.2025 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat, Türkmenistan gazının İran üzerinden Türkiye'ye sevkiyatının resmen başladığını duyurdu.

Türkmenistan gazının İran üzerinden Türkiye'ye sevkiyatı resmen başladı. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat, yaptığı açıklamada sevkiyata ilişkin anlaşmada son aşamaya geldiklerini ve gaz akışının başladığını belirtti. Projenin, İran Ulusal Gaz Şirketi ve ilgili birimlerin çabalarıyla son birkaç gün içinde tamamlandığını ifade eden Paknejat, Türkmenistan gazının İran üzerinden taşınmasını bölgesel işbirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Paknejat, anlaşmanın doğal gaz ve diğer petrol ürünleri ticaretinde İran'ın rolünü güçlendireceğini vurgulayarak, "Bu proje, İran'ın bölgesel enerji merkezi olma hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adım. Sözleşme artık aktif hale geldi ve gaz akışı başladı. Ancak anlaşmanın diğer detaylarının açıklanması için biraz daha zamana ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz hafta Türkiye ile Türkmenistan arasında stratejik öneme sahip bir doğal gaz tedarik anlaşmasının imzalandığını duyurmuş ve gaz akışının 1 Mart itibarıyla başlayacağını açıklamıştı.

Türkiye-Türkmenistan enerji anlaşması

Türkiye ve Türkmenistan arasındaki enerji iş birliği kapsamında, bu yılın sonuna kadar Türkiye'ye 1,3 milyar metreküp doğal gazın ulaştırılması planlanıyor. Swap yöntemiyle gerçekleşecek sevkiyatın, Türkiye'nin enerji arz stratejisini güçlendirmesi bekleniyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Türkmenistan, Politika, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Güncel, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkmen Gazı Türkiye'ye Sevk Edilmeye Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı
17:51 Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz
17:42 Mimar Ece Gürel’in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar
17:06 Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı! 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak
15:07 Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu
07:20 Real Madrid, Atletico Madrid’i devirdi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid, Atletico Madrid'i devirdi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
06:57 Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor
23:50 PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın
23:32 Skandal iddia Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı Skandal iddia! Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı
23:27 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı
23:12 Serdal Adalı: Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız Serdal Adalı: Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız
22:50 Trump’tan Kanada’ya yeni gümrük vergisi tehdidi Trump'tan Kanada'ya yeni gümrük vergisi tehdidi
22:48 Serdal Adalı’dan Hasan Arat hakkında infial yaratacak iddialar: Ben olsam intihar ederdim Serdal Adalı'dan Hasan Arat hakkında infial yaratacak iddialar: Ben olsam intihar ederdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 18:53:40. #7.11#
SON DAKİKA: Türkmen Gazı Türkiye'ye Sevk Edilmeye Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.