Türkmen Gazı Türkiye'ye Sevk Edilmeye Başladı

Yerel

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat, Türkmenistan gazının İran üzerinden Türkiye'ye sevkiyatının resmen başladığını duyurdu.

Türkmenistan gazının İran üzerinden Türkiye'ye sevkiyatı resmen başladı. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat, yaptığı açıklamada sevkiyata ilişkin anlaşmada son aşamaya geldiklerini ve gaz akışının başladığını belirtti. Projenin, İran Ulusal Gaz Şirketi ve ilgili birimlerin çabalarıyla son birkaç gün içinde tamamlandığını ifade eden Paknejat, Türkmenistan gazının İran üzerinden taşınmasını bölgesel işbirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Paknejat, anlaşmanın doğal gaz ve diğer petrol ürünleri ticaretinde İran'ın rolünü güçlendireceğini vurgulayarak, "Bu proje, İran'ın bölgesel enerji merkezi olma hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adım. Sözleşme artık aktif hale geldi ve gaz akışı başladı. Ancak anlaşmanın diğer detaylarının açıklanması için biraz daha zamana ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz hafta Türkiye ile Türkmenistan arasında stratejik öneme sahip bir doğal gaz tedarik anlaşmasının imzalandığını duyurmuş ve gaz akışının 1 Mart itibarıyla başlayacağını açıklamıştı.

Türkiye-Türkmenistan enerji anlaşması

Türkiye ve Türkmenistan arasındaki enerji iş birliği kapsamında, bu yılın sonuna kadar Türkiye'ye 1,3 milyar metreküp doğal gazın ulaştırılması planlanıyor. Swap yöntemiyle gerçekleşecek sevkiyatın, Türkiye'nin enerji arz stratejisini güçlendirmesi bekleniyor. - TAHRAN