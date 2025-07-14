TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Demokratik değerlerimize ve hukuk düzenimize olan inancımızla, millet egemenliğinin üzerinde hiçbir gücün duramayacağını vurguluyoruz" dedi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz 2016 gecesi milletimiz, demokrasisine ve Cumhuriyet'e sahip çıkarak, hain darbe girişimini bertaraf etmiştir. O gece gösterilen birlik, beraberlik ve kararlılık; milli iradenin gücünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Demokratik değerlerimize ve hukuk düzenimize olan inancımızla, millet egemenliğinin üzerinde hiçbir gücün duramayacağını vurguluyor; şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyoruz." - ANKARA