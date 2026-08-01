Turnuvanın şampiyonu Semihaşakir - Son Dakika
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Turnuvanın şampiyonu Semihaşakir

Turnuvanın şampiyonu Semihaşakir
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Çıldır Kaymakamlığının destekleriyle düzenlenen Kur’an Kursları Arası Futbol Turnuvası tamamlandı.

Çıldır Kaymakamlığının destekleriyle düzenlenen Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası tamamlandı.

Çıldır Kaymakamlığının destekleriyle, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası, büyük bir heyecanla sonuçlandı.

27-31 Temmuz tarihleri arasında Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Ortaokulu Halı Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvaya 8 takım katıldı. Centilmence mücadelelere sahne olan organizasyonda öğrenciler, sportif yeteneklerini sergilerken takım ruhu, dostluk ve kardeşlik duygularını da pekiştirme fırsatı buldu. Final müsabakasını Çıldır Kaymakamı Yunus Emre Sakızcı, Başkomiser Mahir Ozan Tekinarslan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut, İlçe Müftüsü Metin Aksoy ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız da takip etti.

Karşılaşma öncesinde sporcularla bir araya gelen Kaymakam Yunus Emre Sakızcı, sporun sadece kazanmak ya da kaybetmekten ibaret olmadığını belirterek futbolun dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren önemli bir araç olduğunu ifade etti. Fair play anlayışının önemine dikkat çeken Sakızcı, turnuvaya katılan tüm takımları centilmence mücadelelerinden dolayı tebrik etti. Büyük çekişmeye sahne olan final karşılaşmasında Semihaşakir Kur'an Kursu ile Taşdeğirmen Kur'an Kursu karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan Semihaşakir Kur'an Kursu, turnuvanın şampiyonu oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri Kaymakam Yunus Emre Sakızcı tarafından takdim edildi. Organizasyon, turnuvaya katılan tüm sporcuların ve emeği geçenlerin tebrik edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Futbol, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Turnuvanın şampiyonu Semihaşakir - Son Dakika

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