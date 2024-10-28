TUSAŞ şehitlerinin künyeleri \'Şehit Anıt Ağacı\'na asılacak

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TUSAŞ'a gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan Zahide Güçlü, Murat Aslan, Cengiz Coşkun, Atakan Şahin Erdoğan, Hasan Hüseyin Cambaz'ın isimlerinin yazılı olduğu Şehit Anıt Ağacı'na asılacak.

Kızılcahamam Belediyesi, hain terör saldırısında hayatını kaybeden TUSAŞ şehitlerini anmak amacıyla bir törene ev sahipliği yapacak. 1 Kasım'da gerçekleştirilecek etkinlikte, Aşağı Merkez Camii'nde saat 12.00'de Mevlid-i Şerif okutulacak ve ardından saat 13.30'da Şehit Anıt Ağacı'na şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu künyeler asılacak.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, vatandaşları bu anlamlı günde şehitleri yad etmek için düzenlenecek törene davet etti. Başkan Acar, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve onları saygıyla anmak için bir araya geliyoruz. Vatanımızın birliği ve milletimizin huzuru için canlarını feda eden kahramanlarımızı asla unutmayacağız" dedi. - ANKARA