TUSAŞ ve Skorsky Ortaklığıyla Üretilen İlk Yangın Söndürme Helikopteri Göreve Başladı

Yerel

TUSAŞ ve Skorsky tarafından ortak üretilerek geçtiğimiz yıl OGM (Orman Genel Müdürlüğü) envanterine dahil olan ilk yangın söndürme helikopteri "Nefes" Fethiye Orman İşletme helikopter pistinde konuşlandı. Diğer helikopter ise Değirmenbaşı orman deposunda görev yapacak.

Muğla Orman Bölge Fethiye Orman İşletme helikopter pistinde konuşlu olarak görev yapacak T 70 yangın söndürme helikopteri, 2 pilot ve 2 teknisyen mürettebatıyla görev yapacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) tarafından, yerli ve milli imkanlarla geliştirilip, orman yangınları ile mücadelede kullanılmak üzere OGM'ye teslim edilen T-70 helikopteri, Orman Genel Müdürlüğünün kendi envanterinde olan ilk yangın söndürme helikopteri olma özelliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayında yapılan tanıtımda "Nefes" ismini verdiği helikopter, bir seferde 2,5 ton su atabilme özelliğine sahip. T70 helikopteri yangınla mücadelenin yanında arama kurtarma çalışmalarında da görev alabilecek.

Fethiye'de bulunan diğer yangın söndürme helikopteri ise Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü Çamköy Orman Deposu'nda görevini sürdürecek. - MUĞLA