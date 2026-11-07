Tutak’ta Şehit Erol Duru Polis Merkezi Amirliği hizmete açıldı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yapımı tamamlanan Şehit Erol Duru Polis Merkezi Amirliği, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Şehit polis memuru Erol Duru'nun adının yaşatılacağı hizmet binası, Tutak İlçe Emniyet Amirliği bünyesinde faaliyet gösterecek.

Şehit Erol Duru Polis Merkezi Amirliğinin açılış törenine Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci de katıldı. Açılış öncesi Vali Bozkurt, şehit Erol Duru'nun annesini evinde ziyaret etti. Şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Bozkurt, ailenin hal ve hatırını sorarak, kendileriyle yakından ilgilendi. Açılışta şehit Erol Duru rahmet ve minnetle yad edilerek, yeni hizmet binasının Tutak'a ve emniyet teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.