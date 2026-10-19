Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Bakan Bak ile gençlik ve spor projelerini görüştü

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Şeref Çolak ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Görüşmede, Tuzla'da gençlere ve spora yönelik hayata geçirilmesi hedeflenen projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti. AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Şeref Çolak'ın da yer aldığı görüşmede, ilçede gençlik ve spor alanında hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

"Hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projelerimiz üzerine görüş alışverişinde bulunduk"

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Bingöl, Bakan Bak ile Tuzla'da gençlere ve spora yönelik projeler hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti. Bingöl, paylaşımında, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'ı, AK Parti Tuzla İlçe Başkanımız Şeref Çolak ile birlikte makamında ziyaret ettik. Tuzlamızda gençlerimize ve spora yönelik hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projelerimiz üzerine görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Başkan Bingöl, Tuzla'ya gösterdiği ilgi ve destek dolayısıyla Bakan Bak'a teşekkür etti.