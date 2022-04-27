Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan mühendislik okuyan öğrencilere 'TEKMER' müjdesi - Son Dakika
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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan mühendislik okuyan öğrencilere 'TEKMER' müjdesi

27.04.2022 15:45

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan mühendislik okuyan öğrencilere 'TEKMER' müjdesiuplarını oluşturabilecekleri TEKMER'i açıyoruz.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan mühendislik okuyan öğrencilere 'TEKMER' müjdesi

İSTANBUL Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Sabahattin Zaim Üniversitesi mühendislik okuyan öğrencilerin daveti üzerine Halkalı 'da bulunan Merkez Kampüsü'nde iftar yaptı. Bilim ve Teknoloji hakkında öğrencilerin sorularını cevaplayan Başkan Yazıcı; "Mühendislik alanında okuyan öğrencilere duyurulur. 5 bin 500 Core'luk süper Bilgisayarımız Teknoloji Merkezi'nde kuruldu. Simülasyon ve diğer tüm çalışmalarınız için ortamımız hazır. Biz yükseköğretimdeki bütün öğrenci arkadaşlarımıza yardımcı olmaya, destek olmaya, gerçekten bir melek yatırımcı bulmaları noktasında onlara nasıl yardımcı oluruz düşüncesi ile start-uplarını oluşturabilecekleri TEKMER'i açıyoruz." dedi.

Daha sonra öğrencilerin projelerini inceleyerek sorularını yanıtlayan Başkan Yazıcı, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Tuzla Teknoloji Merkezi'nin çalışmaları hakkında hedeflerini anlattı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde mühendislik okuyan öğrencilerin iftar teklifine icabet ederek, öğrenciler ile birlikte iftar yaptı. Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin Halkalı'da bulunan Merkez Kampüsü'ne gelen Başkan Yazıcı, öğrenciler ile birlikte hem okulu hem de laboratuvarları gezdi. Başkan Yazıcı'ya Sabahattin Zaim Üniversitesi rektörü Dr. Ahmet Cevat Acar da eşlik etti. İftarın ardından Başkan Yazıcı, öğrencilerin teknoloji ve bilim üzerine sorularını cevapladı. Soru cevap etkinliğinin ardından laboratuvarları gezen Başkan Yazıcı, burada öğrencilerin projelerini inceledi. Başkan Yazıcı öğrencileri, yatırımcı bulmaları için Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi'ne çağırdı.

"Fikriniz varsa yatırımcı bulabilecek ortam bizde hazır"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, " İstanbul'un doğu kanadından batı kanadına geldik. Gerçekten sanayinin çok yoğun olduğu, 7 tane üniversitesi olan akademik çalışmalar yapan, ilköğretim ve ortaöğretimde çalışmalar yapan bunun yanında ilk defa belediye KOSGEB işbirliği ile birlikte Teknoloji Merkezi'ni kurduk. 2 gün öncesinde duyuruya başladık. Yeni fikirleri bekliyoruz. Sizlerden de bunları bekliyoruz. TEKMER'imizde biyoloji, moleküler, genetik ve yapay zeka dahil olmak üzere kimya da olacak. Mühendislik alanında okuyan öğrencilere duyurulur, 5 bin 500 Core'luk süper bilgisayarımız Teknoloji Merkezi'nde kuruldu. Simülasyon ve diğer tüm çalışmalarınız için ortamımız hazır. Biz yükseköğretimdeki bütün öğrenci arkadaşlarımıza yardımcı olmaya, destek olmaya, gerçekten bir melek yatırımcı bulmaları noktasında onlara nasıl yardımcı oluruz düşüncesi ile start-uplarını oluşturabilecekleri TEKMER'i açıyoruz. Üç tane üniversite ile iş birliği yapıyoruz. Burada sizin üniversitesiniz ile de işbirliği yapmış olalım. Fikriniz varsa yatırımcı bulabilecek ortam bizde hazır. Kuluçkaya yatacak en iyi yer diyebilirim" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan mühendislik okuyan öğrencilere 'TEKMER' müjdesi
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan mühendislik okuyan öğrencilere 'TEKMER' müjdesi
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan mühendislik okuyan öğrencilere 'TEKMER' müjdesi
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan mühendislik okuyan öğrencilere 'TEKMER' müjdesi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan mühendislik okuyan öğrencilere 'TEKMER' müjdesi - Son Dakika


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