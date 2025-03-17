Tuzla Belediyesi\'nden Ramazan\'a Özel Sokak İftarları

Tuzla Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği sokak iftarlarıyla mahalle sakinlerini bir araya getirmeye devam ediyor. Şifa Mahallesi KİPTAŞ-1 Konutları'nda bu yıl düzenlenen 4 bin kişilik sokak iftarında, mahalleliyle aynı sofrayı paylaşan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, iftar öncesinde masaları gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Bingöl, sokak iftarlarının sadece bir yemek programı olmadığını, aynı zamanda mahallelerdeki dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren etkinlikler olduğunu belirterek, "Ramazan'ın ruhunu yaşatmak ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla sokak iftarları düzenliyoruz. Bu sofralarda yalnızca iftarı paylaşmıyoruz, aynı zamanda kalpten kalbe bir bağ kuruyoruz" dedi.

"Komşuluk bağlarımızı güçlendiriyoruz"

Başkan Eren Ali Bingöl, iftar sonrası yaptığı konuşmasında, "Şifa Mahallesi'nde kurduğumuz bu sofrada hep birlikteyiz. Ramazan ayı, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde hissedildiği, yardımlaşmanın ve dayanışmanın ön plana çıktığı bir dönem. Bu tür etkinliklerle, mahallemizdeki komşuluk bağlarını daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Herkesin Ramazan'ı bereketli, sofralarımız daim olsun" şeklinde konuştu.

İftar programı kapsamında, Hacivat-Karagöz gösterisinin yanı sıra macun ve şerbet dağıtımı yapıldı. Aynı zamanda çocuklara özel yüz boyama gibi etkinliklerle renkli anlar yaşandı. Mahalledeki çocuklar, eğlenceli gösterilerle keyifli bir akşam geçirirken, büyükler ise iftar sofralarında bir araya gelmenin huzurunu yaşadı. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Ramazan'ın manevi havasını mahallelerdeki sokak iftarlarıyla yaşatmaya devam edecek. - İSTANBUL