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Tuzla'da Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Programı düzenlendi - Son Dakika
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Tuzla'da Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Programı düzenlendi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Görme Engelliler Haftası münasebetiyle ilçede bulunan dezavantajlı vatandaşlarla bir araya geldi. Görme Engelli Müzisyen Bilal Göregen'in de sahne aldığı gecede dezavantajlı çocuklar oyun havası oynayarak doyasıya eğlendi.

Tuzla\'da Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Programı düzenlendi
14.01.2024 - 22:19,
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Tuzla'da Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Programı düzenlendi

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Görme Engelliler Haftası münasebetiyle ilçede bulunan dezavantajlı vatandaşlarla bir araya geldi. Görme Engelli Müzisyen Bilal Göregen'in de sahne aldığı gecede dezavantajlı çocuklar oyun havası oynayarak doyasıya eğlendi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Birlikte Tuzla'yı, İstanbul'u daha engelsiz hale getireceğiz. Allah'ın izniyle, gözleri ışık görse de yürekleri kör olanları hep beraber görür hale getireceğiz. En büyük görme engellilerin yürekleri görmeyenler olduğuna inanıyorum" dedi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ve Tuzla Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'na özel bir program düzenlendi. Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen etkinliğe Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Dr. Fatma Yazıcı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte takipleri Gönül Elleri Çarşısı tarafından yapılan dezavantajlı çocuklar ve aileleri katıldı. Program, Görme Engelli Müzisyen Bilal Göregen'in sahne performans ile tamamlandı.

"Birlikte Tuzla'yı daha engelsiz hale getireceğiz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Biz bugün, haftanın önem ve anlamını değil bundan sonraki hayatımızın önem ve anlamını ortaya koyacağız. Birlikte Tuzla'mızı daha güzelleştireceğiz. Birlikte Tuzla'yı daha engelsiz hale getireceğiz. Birlikte İstanbul'u daha engelsiz hale getireceğiz. Allah'ın izniyle, gözleri ışık görse de yürekleri kör olanları hep beraber görür hale getireceğiz. En büyük görme engellilerin yürekleri görmeyenler olduğuna inanıyorum. Bugün dünyanın birçok yerinde, çocuklara zulmeden, onlara karşı her türlü kötülüğü, fenalığı düşünebilecek kadar yürekleri kararmış olan insanları duydukça, ölüm makineleriyle çocukları, insanları öldürenleri görünce; insan olmak için sadece dışarıdan ışığı görmenin yeterli olmadığını, yürek gözüyle görmek gerektiğini bir kez daha anlıyoruz. İnşallah gelecekte hep beraber daha güzel günleri, sevdiklerimizle beraber yaşayacağız, yaşatacağız" dedi.

"Engelli olmak başarıya engel değildir"

Tuzla'yı çok sevdiğini söyleyen Görme Engelli Müzisyen Bilal Göregen de "Bence Tuzla bir ilçe olmanın ötesinde bir yaşam tarzıdır. Tuzla'yı çok seviyorum. Vallahi Tuzla'ya bir kere gelmeyenin yüreği tuzla buz olur. Çok sevdim ben Tuzla'yı. Tuzla kendiliğinden güzelleşmedi elbette. Onun güzelleştiren eller var. Bu ellerden bir tanesi de sayın belediye başkanımız Dr. Şadi Yazıcı ve ben başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Yani gerçekten Şadi Yazıcı Başkanımızın Tuzla'ya öyle güzel hizmetleri oldu ki yani körün bile gözünü açar hizmetler yaptı sayın Başkanımız. Umarım Sayın Başkanımız 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde de başarılı olur. Halkımızın teveccühleriyle başkan olur. Tuzla'yı zaten yaşanabilir hale getirmişti. Üzerine katlaya katlaya daha yaşanabilir hale getirir. Onun düzenlediği bu programa gelip sahne almaktan son derece mutluluk duyuyorum. Engelli olmak başarıya engel değildir. Ben de bunu piyasada yıllardır gösteriyorum. ve bu noktada benden desteğini esirgemeyen tüm insanlara, tüm insanlığa çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Tuzla'da Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Programı düzenlendi - Son Dakika


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