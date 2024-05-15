Tuzla Otizm Müzik Akademisi Korosu Engelliler Haftası'nda Müzik Şöleni Verdi - Son Dakika
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Tuzla Otizm Müzik Akademisi Korosu Engelliler Haftası'nda Müzik Şöleni Verdi

Tuzla Otizm Müzik Akademisi Korosu Engelliler Haftası\'nda Müzik Şöleni Verdi

10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde Tuzla Otizm Müzik Akademisi Korosu öğrencileri müzik şöleni verdi. Otizmli çocuklar, müzik aletleri ile eşlik ederek şarkılar seslendirdi. Tuzla Belediyesi tarafından desteklenen proje, otizmli bireylerin sosyalleşmelerine ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı oluyor.

15.05.2024 14:55  Güncelleme: 15:00
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10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde Tuzla Otizm Müzik Akademisi Korosu öğrencileri müzik şöleni verdi. Bu özel günde, otizmli çocuklardan oluşan koroda kimi öğrenci ritme müzik aletleri ile eşlik ederken kimisi de uzun ince bir yoldayım, Sivas'ın yollarına gibi şarkıları koro eşliğinde seslendirdi.

Tuzla Halk Eğitim Merkezi'nin hayata geçirdiği; otizmli bireylerin başarma, bir grubun parçası olma, kendine bir meslek edinme gibi özelliklerinin desteklendiği, Otizmli Bireylerin Müzik Akademisi projesinin ilk gösterisi Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır'ın katılımıyla düzenlenen program, renkli gösterileri beraberinde getirdi. Otizmli bireylere bir şans verdiğinde kendilerini çok güzel ifade edebileceklerini gösteren şölende duygusal anlar da yaşandı.

"Tuzla Belediyesi olarak destek veriyor olmaktan da gurur duyuyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Engelliler Haftası'nda otizmli çocuklarımızın müzik şölenine ortak olduk. Onların sosyalleşmeleri, kendi dünyalarının yanında burada sosyalleşerek bir ürün ortaya çıkarmaları bizim için çok kıymetli. Tuzla Belediyesi olarak buna destek veriyor olmaktan da gurur duyuyoruz. Böyle bir proje gerçekleştirdiği için Halk Eğitim Merkezimize de çok teşekkür ediyoruz. Bu tür çalışmaları artıracağız" dedi.

"Sadece bir hafta değil her zaman engelli vatandaşlarımızla hayatı paylaşmalıyız"

Tuzla Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cihan Bingöl ise katılımcılara teşekkür ederek, "Bu hafta Engelliler Haftası ve engelli bireylere karşı kullanacağımız her cümlenin, her sözün ve hatta her bir harfin çok dikkatle kullanılması gerektiğinin bilincindeyiz. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamın her alanında aktif katılımlarını sağlamak için bizlere düşen görev engellilerin karşılaştığı sorunlar hakkında farkındalık oluşturmaktır. Engelliler Haftası'nı bunun için bir fırsat olarak görmeliyiz. Fakat sadece bir hafta değil her zaman engelli vatandaşlarımızla hayatı paylaşmalı ve onlara verilen hizmeti artırmak için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tuzla Otizm Müzik Akademisi Korosu Engelliler Haftası'nda Müzik Şöleni Verdi - Son Dakika

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