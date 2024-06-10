Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz - Son Dakika
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Dünya

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

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Avrupa Parlamentosu seçimlerinden yüzde 31,50 ile birinci çıkan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı Macron'un parlamentoyu feshederek erken seçim kararı almasını değerlendirdi. Hiç kimseyi ayırt etmeden mültecilerin tamamını evlerine göndereceklerini belirten Le Pen, "Fransız halkının gücüne hazırız, bize güvenin" diye konuştu.

10.06.2024 09:41
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Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Fransa, çarpıcı sonuçlara sahne oldu. Seçimden lider çıkan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marine Le Pen göçmen karşıtı mesajlar verdi.

MACRON ERKEN SEÇİM KARARI ALDI

Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31,50 oy oranına ulaşırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rönesans Partisi ise yüzde 15,2 oranında kalarak ikinci parti oldu.

Bu sonuç, Macron'un parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı almasına yol açtı. Sonuçları değerlendiren Le Pen, hiç kimseyi ayırt etmeden mültecilerin tamamını evlerine göndereceklerinin sözünü verdi.

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
Marine Le Pen.

"HALK OY VERDİĞİNDE YİNE HALK KAZANIR"

"Fransız halkının gücüne hazırız, bize güvenin" diyen Le Pen, partisinin Fransa'yı en iyi şekilde temsil ettiğini savundu. Le Pen, parti olarak göç, yaşam maliyeti, güvensizlik duygusu gibi Fransız halkının günlük sorunlarını ele almayı başardıklarının altını çizerken, "Halk oy verdiğinde yine halk kazanır" dedi.

"ARTIK BİZİ DURDURMAK ÇOK ZOR OLACAK"

Marine Le Pen'e göre, oluşan söz konusu tablo, Fransa'da Ulusal Birlik hareketini "büyük bir alternatif siyasi güç olarak" konumlandırıyor. Öte yandan RN Senatörü Aymeric Durox, "Artık bizi durdurmak çok zor olacak. Artık her yerdeyiz." ifadesini kullandı. "Artık bizim için imkansız olan hiçbir kale yok." diye konuşan Durox, "Hayatın her alanından, hermeslekten seçmenlerimiz var" vurgusu yaptı.

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
RN Başkanı Jordan Bardella.

"FRANSA'DA UMUT RÜZGARI ESTİ VE HER ŞEY YENİ BAŞLIYOR"

Avrupa seçim kampanyasını yöneten 28 yaşındaki RN Başkanı Jordan Bardella, Fransız vatandaşlarının değişim isteği gösterdiğini söyledi ve ekledi: "Bu gece Fransa'da umut rüzgarı esti ve daha yeni başlıyor. Emmanuel Macron, artık zayıf bir başkan. Parlamentoda zaten mutlak çoğunluğa sahip değildi. Şimdi ise Avrupa Parlamentosu'nda hareket kabiliyeti daraldı. Fikirlerimizin itici gücü hep aynıydı: Güvenlik ve kitlesel göçle mücadele."

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Marine Le Pen, Avrupa Birliği, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Emre özenç: Biz alırız yaa ensariz nasilsa 44 7 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Eyvah eyvah yandık desenenize akp üç kuruş Euro hapsini geri alır 33 14 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Gönderin biz kabul ederiz. 27 13 Yanıtla
    kamer tekeş: (!) ünlem koy da ironi yaptigin belli olsun 2 0
  • YoH null: Bu sene avrupa ülkelerinin çoğunluğu bu fikirde gibi 34 1 Yanıtla
  • Celal Beştaş: Türkiye diyememiş 29 4 Yanıtla
  • yakup suri : Hadi geçmiş olsun ... 28 2 Yanıtla
  • Kadir Ari: Benimde oyum bu kadına olurdu helal olsunn.Mülteciler bizim ülkemizdende gitmeliler 13 2 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak: akp ye biraz euro verirler..tamamını türkiyeye gönderirler... 12 2 Yanıtla
  • Ali boz: Türkiye varken, rahatlıkla yollarsiniz.. 11 2 Yanıtla
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