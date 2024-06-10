Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

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Dün gece şimdiye kadar ki en derin saldırı yapıldı

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Adana'da 4 ay önce işkence gördükten sonra öldürülen ve cesedi bir portakal bahçesinde gömülü olarak bulunan, 19 yaşındaki İpek Akgül cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı.

EMNİYETE GİDEREK SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine 14 Şubat'ta giden 20 yaşındaki Yaşar Bulut, 19 yaşındaki sevgilisi İpek Akgül'ü kendisini aldattığı gerekçesiyle öldürdüğü söyleyip portakal bahçesine gömdüğü ihbarını yaptı. Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Yaşar Bulut Gözaltına alındı. Ekipler daha sonra İpek Akgül'ü cesedini bulmak için çalışma başlattı.

GENÇ KIZIN CESEDİNİ KADAVRA KÖPEĞİ BULDU

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yaşar Bulut'un kiraladığı otomobilin GPS'den koordinatları bularak İpek Akgül'ün Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'ndeki bir bahçede olduğu tespit etti. Kadavra köpeği 'Asena' bahçede yaptığı aramada İpek'in toprağa gömülü cesedini buldu.

ÖNCE İŞKENCE EDİP SONRA TABANCAYLA VURMUŞLAR

Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan İpek Akgül'e yapılan otopside 11 Şubat'ta önce öldüresiye işkence yapılarak kolunun ve kaburgalarının kırıldığı ardından da tabanca ile vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldüğü belirlendi. Akgül'ün cenazesi gözyaşları içinde Seyhan ilçesindeki Yeşiloba Mezarlığında toprağa verildi.

ÖLDÜRÜLEN İPEK "TETİKÇİ" ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliğine bağlı özel ekip İpek Akgül'ün cinayetini aydınlatmak için çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Yapılan çalışmalarda İpek'in 3 gün önce İzmir'den gelerek sosyal medya üzerinden tanışıp buluştuğu 22 yaşındaki E.A.'yı, evinde duş alırken tabancayla 3 yerinden vurup kaçtığını tespit etti. Tedavisinin ardından taburcu olan E.A. ifadesinde, "İnternette tanışıp, yakınlaştık ve evimde buluştuk. Bir neden yokken duş aldığım sırada beni vurdu" dedi.

ÖZEL EKİP İŞİN PEŞİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI

Cinayet büroda kurulan özel ekip, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Takip Sistemi'nden (PTS)'den yaptığı inceleme de İpek'in öldürüldüğü gece otomobil içerisinde yalnız olmadığını belirledi. Olayı derinlemesine araştıran polis İpek'in 27 yaşındaki eski sevgilisi Ahmet Albayrak ve 26 yaşındaki arkadaşı Mehmet Görgün cinayet gecesi otomobilde olduğunu tespit etti.

"KIZI ÖLDÜR SANA CEZAEVİNDE BAKACAĞIZ DEDİLER"

Sorguya alınan katil Yaşar Bulut, "Aslında ben kızı tanımıyorum. Yanımda İpek'in asıl sevgilisi Ahmet ve arkadaşı Mehmet vardı. Kızı öldürmemi istediler. Bana cezaevinde bakacaklarını söylediler" dedi. Yapılan çalışmalar neticesinde, Ahmet Albayrak ile Mehmet Görgün'ün husumetli olduğu E.A.'yı öldürmek istediği için tetikçi olarak İpek'i tuttukları belirlendi. E.A.'nın saldırıdan kurtulması üzerine planlarının ortaya çıkacağını anlayan şüphelilerin, İpek'i "Polis seni arıyor. Seni saklayacağız" diye buluşup, Bulut'a öldürdükleri belirtildi.

EVE YAPILAN BASKINDA YAKALANDILAR

Cinayet Büro Amirliğine bağlı polisler, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'ndeki 2 farklı eve yaptığı operasyonda Ahmet Albayrak ve Mehmet Görgün'ü kıskıvrak yakaladı. Katil Yaşar Bulut'un ağabeyi 23 yaşındaki Aziz Bulut ise kardeşini sakladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler Ahmet Albayrak ile Mehmet Görgün, sorgularında birbirlerini suçlayıp, E.A.'nın yaralanmasını ve İpek'in öldürülmesini azmettirenin kendisi olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.