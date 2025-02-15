TVSEN Genel Kurulunda Yeni Dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TVSEN Genel Kurulunda Yeni Dönem

TVSEN Genel Kurulunda Yeni Dönem

TVSEN, 2. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirerek Yunus Evliyaoğlu'nu yeniden başkan seçti.

15.02.2025 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelindeki televizyon sahiplerini bir araya getiren Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası (TVSEN) 2. Olağan Genel Kurulu, yedi bölgeden gelen televizyon yayıncılarının yoğun katılımla gerçekleştirildi. Mevcut Genel Başkan Yunus Evliyaoğlu güven tazeledi.

Genel kurulda, televizyon yayıncılığının geleceği, dijitalleşmenin sektöre etkileri ve ekonomik krizlerin medya üzerindeki yansımaları gibi kritik konular ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TVSEN Genel Başkanı Yunus Evliyaoğlu, son dört yılda sendikanın gelişimine dikkat çekerek, sektördeki sorunlara çözüm üretmek için kararlılıkla çalıştıklarını söyledi. Özellikle son iki yılda yaşanan ekonomik sıkıntıların, reklam gelirlerindeki daralma ve dijital dönüşümün getirdiği değişimlerin sektör üzerindeki baskısına değinen Başkan Evliyaoğlu, bu süreçte dayanışmanın önemine dikkat çekti. Televizyon yayıncılığının sadece bir eğlence aracı olmadığını, toplumun sesi, halkın gözü kulağı olduğunu anlatan Başkan Evliyaoğlu, medya sektörünün yaşadığı ekonomik dar boğazın aşılması için kamu ve özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Genel kurulda, sektörün mevcut sorunları ve geleceğe yönelik stratejiler ayrıntılı şekilde ele alınırken, dijital dönüşüm sürecine adapte olmanın kaçınılmaz olduğu vurgulandı. Sendikanın, televizyon yayıncılarının haklarını koruma ve sektöre yeni fırsatlar sunma konusunda çalışmalarını sürdüreceği ifade edilirken, birlikte hareket edildiğinde medya sektörünün daha güçlü olacağı mesajı verildi.

TVSEN'in yeni dönem yol haritasının da şekillendiği Genel Kurul, sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla TVSEN Genel Başkanı Yunus Evliyaoğlu'nu tekrar Sendika Genel Başkanı olarak seçerek yeni dönemine başladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Sendika, Magazin, Yerel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel TVSEN Genel Kurulunda Yeni Dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:52 Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Kurultayı’nın iptali için dava açtı Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Kurultayı'nın iptali için dava açtı
16:39 Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar Üstündeki yazı skandal Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal
16:23 ABD Başkanı Trump: İsrail’in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz
15:34 Türkiye’de satış yapan cips devine rekor ceza Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza
00:48 Trafikte yol verme kavgası Aracın önünü kesip tehditler savurdular Trafikte yol verme kavgası! Aracın önünü kesip tehditler savurdular
21:30 Ruhsat yok, iş yeri yok: Evlerinde döner yapıp satıyorlar Ruhsat yok, iş yeri yok: Evlerinde döner yapıp satıyorlar
21:06 İstanbul’da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu
20:49 Filistinliler, Trump’ın Gazze planını protesto etti Filistinliler, Trump'ın Gazze planını protesto etti
20:49 İran, Lübnan uçaklarının Tahran’a inmesine izin vermedi İran, Lübnan uçaklarının Tahran'a inmesine izin vermedi
20:26 Pakistan’dan Togg’a Dombra’lı paylaşım Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım
19:48 İstanbul’da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma
19:45 TFF’den yeni düzenleme Sahadan çekilecek takımların cezası artırıldı TFF'den yeni düzenleme! Sahadan çekilecek takımların cezası artırıldı
19:20 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 18:00:19. #1.12#
SON DAKİKA: TVSEN Genel Kurulunda Yeni Dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.