TVSEN Genel Kurulunda Yeni Dönem

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Türkiye genelindeki televizyon sahiplerini bir araya getiren Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası (TVSEN) 2. Olağan Genel Kurulu, yedi bölgeden gelen televizyon yayıncılarının yoğun katılımla gerçekleştirildi. Mevcut Genel Başkan Yunus Evliyaoğlu güven tazeledi.

Genel kurulda, televizyon yayıncılığının geleceği, dijitalleşmenin sektöre etkileri ve ekonomik krizlerin medya üzerindeki yansımaları gibi kritik konular ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TVSEN Genel Başkanı Yunus Evliyaoğlu, son dört yılda sendikanın gelişimine dikkat çekerek, sektördeki sorunlara çözüm üretmek için kararlılıkla çalıştıklarını söyledi. Özellikle son iki yılda yaşanan ekonomik sıkıntıların, reklam gelirlerindeki daralma ve dijital dönüşümün getirdiği değişimlerin sektör üzerindeki baskısına değinen Başkan Evliyaoğlu, bu süreçte dayanışmanın önemine dikkat çekti. Televizyon yayıncılığının sadece bir eğlence aracı olmadığını, toplumun sesi, halkın gözü kulağı olduğunu anlatan Başkan Evliyaoğlu, medya sektörünün yaşadığı ekonomik dar boğazın aşılması için kamu ve özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Genel kurulda, sektörün mevcut sorunları ve geleceğe yönelik stratejiler ayrıntılı şekilde ele alınırken, dijital dönüşüm sürecine adapte olmanın kaçınılmaz olduğu vurgulandı. Sendikanın, televizyon yayıncılarının haklarını koruma ve sektöre yeni fırsatlar sunma konusunda çalışmalarını sürdüreceği ifade edilirken, birlikte hareket edildiğinde medya sektörünün daha güçlü olacağı mesajı verildi.

TVSEN'in yeni dönem yol haritasının da şekillendiği Genel Kurul, sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla TVSEN Genel Başkanı Yunus Evliyaoğlu'nu tekrar Sendika Genel Başkanı olarak seçerek yeni dönemine başladı. - ELAZIĞ