Elon Musk'ın keyfi yerinde! Twitter kullanıcı sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak rekor kırdı - Son Dakika
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Elon Musk'ın keyfi yerinde! Twitter kullanıcı sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak rekor kırdı

08.11.2022 16:11

Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın kullanıcı sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Kısa sürede Twitter yönetiminde yaptığı değişikliklerle gündem olan Musk'ın yeni hedefleri büyük merak uyandırıyor.

The Verge tarafından elde edilen bir şirket belgesine göre, Twitter'ın günlük kullanıcı artışı, Elon Musk'ın platformu satın almasının üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Musk geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, "Kullanıcı sayıları dünya çapında önemli ölçüde arttı" demişti.

"TWITTER'IN GELİRİNDE BÜYÜK BİR DÜŞÜŞ OLDU"

Musk geçtiğimiz günlerde ayrıca Twitter'ın gelirinde düşüş olduğunu belirterek, "İçerik denetimiyle ilgili hiçbir şey değişmemesine ve aktivistleri yatıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen, aktivist grupların reklamcılara baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük bir düşüş oldu. ABD'de ifade özgürlüğünü yok etmeye çalışıyorlar" demişti.

PARODİ HESAPLAR ASKIYA ALINACAK

Öte yandan, şirketi satın aldıktan sonra yönetim kurulunu feshederek tek söz sahibi olan Musk, görevinin Twitter'ı açık ara en doğru bilgi kaynağı haline getirmek olduğunu, bundan sonra kimlik taklidi yapan ya da parodi olduğunu açıkça ifade etmeyen hesapların kalıcı olarak askıya alınacağını da yakın zamanda duyurmuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Elon Musk'ın keyfi yerinde! Twitter kullanıcı sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak rekor kırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elon Musk'ın keyfi yerinde! Twitter kullanıcı sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak rekor kırdı - Son Dakika
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