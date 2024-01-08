TYB Erzurum Şubesi\'nde 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzurum Şubesinde 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

11 yıldır Şube Başkanlığını yürüten M. Hanefi İspirli'nin aday olmadığı toplantıda yapılan seçimlerde Mehmet Gözütok tarafından oluşturulan liste ile seçime gidildi.

Toplantıya birlik üyelerinin oy yeter sayısının sağlanması üzerine başlandı. Divan Başkanlığını Memur Sen İl Başkanı Mustafa Karataş'ın yaptığı, Kübra Genç ve Hatice Başkapan katip üyeler olarak görev yaptı.

Divan Başkanı Mustafa Karataş'ın toplantı hususundaki bilgilendirme açıklaması ve Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi İspirli'nin gündem doğrultusunda ve birliğin faaliyetleri hakkında yapmış olduğu genel durum değerlendirmesi içeren açıklamaların ardından, denetim kurulu raporları okunarak TYB Erzurum Şubesi çalışmaları ibra edildi.

Mehmet Gözütok ve yönetimi tek liste ile gidilen seçimde katılan üyelerin tamamının oylarını aldı.

Alınan kararlar ışığında gündem ile ilgili bir konuşma yapan Divan Başkanı Mustafa Karataş; TYB Erzurum Şubesi'nin bulunduğu konum ve üstlenmiş olduğu sorumluluk bilincinin iyi anlaşılmasının önemli olduğunu belirtti.

Olağan Genel Kurul söz alan üyelerin teşekkür ve iyi niyet dilekleri ile sona erdi.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi yönetimi şu isimlerden oluştu. Mehmet Gözütok (Başkan), Kübra Genç, Mesut Turan, Abdulnasir Kımışoğlu, Vedat Kan. - ERZURUM