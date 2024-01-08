 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TYB Erzurum Şubesi'nde 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

TYB Erzurum Şubesi'nde 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzurum Şubesinde 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Mehmet Gözütok liderliğindeki liste seçimlere katıldı ve tüm üyelerin oylarını aldı. Yapılan seçimler sonucunda TYB Erzurum Şubesi yönetimi belirlendi.

TYB Erzurum Şubesi\'nde 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
08.01.2024 - 09:12,
Abone Ol

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzurum Şubesinde 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

11 yıldır Şube Başkanlığını yürüten M. Hanefi İspirli'nin aday olmadığı toplantıda yapılan seçimlerde Mehmet Gözütok tarafından oluşturulan liste ile seçime gidildi.

Toplantıya birlik üyelerinin oy yeter sayısının sağlanması üzerine başlandı. Divan Başkanlığını Memur Sen İl Başkanı Mustafa Karataş'ın yaptığı, Kübra Genç ve Hatice Başkapan katip üyeler olarak görev yaptı.

Divan Başkanı Mustafa Karataş'ın toplantı hususundaki bilgilendirme açıklaması ve Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi İspirli'nin gündem doğrultusunda ve birliğin faaliyetleri hakkında yapmış olduğu genel durum değerlendirmesi içeren açıklamaların ardından, denetim kurulu raporları okunarak TYB Erzurum Şubesi çalışmaları ibra edildi.

Mehmet Gözütok ve yönetimi tek liste ile gidilen seçimde katılan üyelerin tamamının oylarını aldı.

Alınan kararlar ışığında gündem ile ilgili bir konuşma yapan Divan Başkanı Mustafa Karataş; TYB Erzurum Şubesi'nin bulunduğu konum ve üstlenmiş olduğu sorumluluk bilincinin iyi anlaşılmasının önemli olduğunu belirtti.

Olağan Genel Kurul söz alan üyelerin teşekkür ve iyi niyet dilekleri ile sona erdi.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi yönetimi şu isimlerden oluştu. Mehmet Gözütok (Başkan), Kübra Genç, Mesut Turan, Abdulnasir Kımışoğlu, Vedat Kan. - ERZURUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mustafa Karataş, Mehmet Gözütok, Erzurum, Yerel, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TYB Erzurum Şubesi'nde 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı - Son Dakika


09:32
81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer 5 ödülle geceye damga vurdu 81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer 5 ödülle geceye damga vurdu
09:28
İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce'den Özgür Özel'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce'den Özgür Özel'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım
09:22
Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu
08:46
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Ulaşım çilesini bitireceğiz Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Ulaşım çilesini bitireceğiz
08:42
Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımına gol oldu yağdı Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımına gol oldu yağdı
08:13
İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etmiş İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etmiş
08:04
Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
07:36
Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak

Son Dakika
09:32 81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer 5 ödülle geceye damga vurdu
09:28 İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce'den Özgür Özel'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım
09:22 Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu
08:46 Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Ulaşım çilesini bitireceğiz
08:42 Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımına gol oldu yağdı
08:13 İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etmiş
08:04 Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
07:36 Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak
07:26 Melih Gökçek beyin felci mi geçirdi? Oğlu Osman Gökçek iddiaları yalanladı
06:51 Evinde ölü bulunan geç kızın kalp krizi geçirdiği tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 09:56:42. #1.11#
SON DAKİKA: TYB Erzurum Şubesi'nde 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement