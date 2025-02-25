U15 Maçında Kavga, Ceza Yağdı - Son Dakika
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Yerel

U15 Maçında Kavga, Ceza Yağdı

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Kayseri U15 Ligi'nde yaşanan kavgadan dolayı iki takım 3-0 hükmen yenik ilan edildi, ceza verildi.

25.02.2025 13:55
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Disiplin Kurulu, U15 takımlarına ceza yağdırdı

KAYSERİ - Kayseri U15 Ligi'nde mücadele eden İncesu Erdemspor-Başakpınarspor maçında yaşanan olaylardan dolayı Kayseri Futbol Disiplin Kurulu, iki kulüp oyuncularına ceza verdi.

Kayseri İl Disiplin Kurulu, 1 Şubat 2025 tarihinde İncesu Erdemspor ile Başakpınarspor U15 takımları arasında oynanan futbol müsabakasında yaşanan olaylardan dolayı iki kulüp futbolcularına ceza verirken, her iki kulübü de 3-0 hükmen yenik ilan etti.

Kayseri İl Disiplin Kurulu kararına göre; İncesu Erdemspor takımından Orhan Yılmaz'a rakibe karşı küfretmesinden dolayı 3 maç, rakibe karşı saldırıda bulunmasından dolayı Harun Yılmaz'a 8 maç, Osman Doğan Balcı, Mevlüt Gürkan Akgüneş ve Nuh Mehmet Kesinci'ye 5'er maç ceza verildi. Disiplin Kurulu tarafından; rakibe karşı saldırıya teşebbüs eden, tribündeki izleyicilere küfretmesinden dolayı Başakpınarspor'dan Arda Yılmaz'a ve Metin Sarıkan'a 5'er maç, rakibe karşı saldırıda bulunmasından dolayı Batuhan Çakmak'a, Muammer Yazgan'a ve Muhammet Saki Doğan'a 5'er maç, Berkan Kandağ'a ise 8 maç men cezası verildi.

Kayseri İl Disiplin Kurulu; Başakpınarspor takımından 6, İncesu Erdemspor takımından 5 kişi olmak üzere toplamda 11 kişi ihraç edilmesinden ve oyun alanında mevcut futbolcu sayısının 6 kişiye inmesi sebebiyle Başakpınar U15 ve İncesu Erdemspor U15 futbol takımlarının her ikisinin de ayrı ayrı 3-0 hükmen yenik sayılması kararını da aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel U15 Maçında Kavga, Ceza Yağdı - Son Dakika

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