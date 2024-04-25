U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Grubu Karabük'te Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Grubu Karabük'te Başladı

Geniş Video İzle

Karabük'te düzenlenen U18 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları başladı. Altı farklı şehirden 6 takımın yer aldığı şampiyonada birinci olan takım 2. kademe mücadelelerine katılmaya hak kazanacak. Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İhsan Çevik, şehirlerine hizmet etmek için takımları en iyi şekilde ağırladıklarını ve tüm takımlara başarılar dilediklerini belirtti. Final mücadelesi ise 28 Nisan Pazar günü saat 11.00'de Onur Futbol Sahası'nda oynanacak.

25.04.2024 18:46  Güncelleme: 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

-U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Grubu Karabük'te başladı

KARABÜK - Karabük'te dört gün sürecek U18 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları başladı.

Karabük Onur Futbol Sahası'nın ev sahipliğini yaptığı U-18 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarında altı farklı şehirden 6 takım yer alıyor.

Şampiyona 25-28 Nisan tarihleri arasında oynanacak ve bu müsabakalardan birinci çıkacak takım 2. kademe mücadelelerine katılmaya hak kazanacak.

Karabük'ün futboluna, ekonomisine ve reklamına katkı sunması için U18 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarında 6 takıma ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İhsan Çevik, "Ankara Gölbaşıspor, Eskişehir DSİ Bentspor, Zonguldak Asmaspor, Kastamonu Köy Hizmetleri İdare Spor Kulübü, Bartınspor ve Bolu 14 FK takımları mücadele ediyor. Takımlarımızı en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Şehrimize elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz. Katılan tüm takımlara başarılar diliyoruz" dedi.

Başkan Çevik, 6 takımda ortalama 25 sporcudan 150 sporcu yar aldığını belirterek, "Bu etabı birincilikle bitiren takım 2. kademe müsabakalarına katılacak. Oradan da başarı ile çıkarsa 3. kademede final müsabakasında ter dökecekler. Karabük'teki mücadelelerden galip çıkacak takım yarı finallere hak kazanacak diyebiliriz" şeklinde konuştu.

U18 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarının final mücadelesi 28 Nisan Pazar günü saat 11.00'de Onur Futbol Sahası'nda oynanacak.

Kaynak: İHA

Türkiye, Karabük, Futbol, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Grubu Karabük'te Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:59 Konya’nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti
17:33 Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda Cezası 10 katına çıkıyor Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor
17:11 MHP’li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok MHP'li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok
14:59 CHP’den Kılıçdaroğlu’nun ’’Saray’’ paylaşımına yanıt var CHP'den Kılıçdaroğlu'nun ''Saray'' paylaşımına yanıt var
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
18:20 Galatasaray’ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu
17:39 Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
17:36 Mahkemede Banu Parlak’la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi Mahkemede Banu Parlak'la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi
17:32 MİT’in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu, 2 DEAŞ’lıyı yakaladı MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu, 2 DEAŞ'lıyı yakaladı
16:59 Arada uçurum var Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu Arada uçurum var! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu
15:54 Düzce’de yumurta tavuğu dağıtımında uzun kuyruklar oluştu Düzce'de yumurta tavuğu dağıtımında uzun kuyruklar oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 19:39:08. #1.12#
SON DAKİKA: U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Grubu Karabük'te Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement