ÜAK Toplantısında Yükseköğretim Geleceği Görüşüldü

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Ankara'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla düzenlenen 260. Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) toplantısında, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da yer aldı.

Toplantıya, YÖK ve ÜAK üyelerinin yanı sıra, üniversite rektörleri ve rektör yardımcıları katılım sağladı.

Toplantıda, yükseköğretim kurumlarının mevcut durumları, geleceğe yönelik stratejik planlar ve üniversiteler arası iş birliğinin geliştirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin ülkemizin bilimsel ve toplumsal gelişimindeki rollerine dikkat çekerek, eğitimde kaliteyi artırmak adına atılacak adımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Özvar, yeni eğitim öğretim yılıyla beraber devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programlarının kapatılması, istihdamla ilişkisi zayıflayan programların kontenjanlarının azaltılması ve açık öğretimdeki öğretmenliğe temel teşkil eden beş programa "ikinci üniversite" kapsamında 35 yaş sınırının uygulamaya geçtiğini hatırlatarak: "Aldığımız tüm kararlar hem yükseköğretimde istihdama duyarlılığı hem de program kalitesini artırmayı hedeflemektedir" diye konuştu.

2024 Bologna Süreci Uygulama Raporu Karnesinde Türkiye'nin yükseköğretim alanında başarısına dikkat çeken Özvar, eksik kalınan noktalarda ise bir an önce düzeltilmesi için çalışma başlattıklarını belirterek: "Raporun geneline bakıldığında ülkemizin yükseköğretimin ilgili göstergeleri bakımından son derece başarılı bir performans gösterdiği görülmektedir. Bu durum, yükseköğretim sistemimizin Avrupa Yükseköğretim Alanı içindeki başarılı konumunu göstermesi bakımından memnuniyet vericidir" ifadelerine yer verdi.

Rektör Hacımüftüoğlu; toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Atatürk Üniversitesinin ülke genelindeki bilimsel çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğini ve bu tür toplantıların yükseköğretimin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Hacımüftüoğlu ayrıca, toplantıda ele alınan konuların üniversiteler arası iş birliğini güçlendireceğini ve öğrencilere sunulan eğitim imkanlarını daha da ileriye taşıyacağını belirtti.

Toplantı, üniversiteler arasındaki karşılıklı görüş alışverişlerinin ardından sona erdi. - ERZURUM