Üç başkan bir davetiye - Son Dakika
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Üç başkan bir davetiye

09.03.2022 12:31
Üç başkan bir davetiye

Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlama programı kapsamında Gebze'de yapacakları programa üç başkan birlikte Oltu'ya gelerek davetiye dağıttılar.

Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlama programı kapsamında Gebze'de yapacakları programa üç başkan birlikte Oltu'ya gelerek davetiye dağıttılar.

Erzurum Oltu Dernekler Federasyonu (OLFED) Başkanı Taner Sağlam, Marmara Oltulular Deneği Başkanı Fatih Hiçdurmaz ve Darıca Oltulular dernek başkanı Şeref Göksel ile birlikte Oltu'da Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ve Oltulu Esnafları ziyaret ederek 19 Martta Gebze Hamidiye Bey Kültür Merkezinde yapacakları Kurtuluş programına davet ettiler. Oltu'da basın mensuplarını da unutmayan üç başkan, "Birlik ve beraberlik içerisinde yapmış olduğumuz programda amacımız Oltuluları bir çatı altına toplama gayretimiz ve mensubu olmakla şeref duyduğumuz ilçemizin gelişim ve kalkınmasına katkı sağlayacak, yön verecek projeler üzerinde çalışma tempomuz tüm hızıyla ve artarak devam etmektedir" dediler. - ERZURUM

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Marmara, Erzurum, Fatih, Gebze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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