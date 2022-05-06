'Üç Fidan' Nilüfer'de Etkinliklerle Anıldı - Son Dakika

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin 50.yılında Nilüfer'de düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 50.yılında Nilüfer'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. Nilüfer Kent Konseyi, 68'liler Vakfı ve Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, Nilüfer Kent Konseyi önünden başlayıp Nilüfer Gençlik Parkı'nda son bulan yürüyüş ile başladı.

"50. yılında Üç Fidan Anma Etkinliği"ne çok sayıda 68 kuşağı temsilcisi ve gençlerle birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Kent konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, CHP İl Başkanı İsmet Karaca, İlçe Başkanı Fırat Yılmaz ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da katıldı.

Açılış konuşmalarında söz alan 68'liler Platformu Sözcüsü Betül Kuyucu, "Önder yoldaşlarımızın öğrenci liderliğinden halk önderliğine ve sosyalizm mücadelesine evrilen kısacık yaşamlarında yaktıkları ateş, 50 yıldır sönmedi, sönmeyecek. İnançları, cesaret ve özverileri hedefimize ulaşıncaya kadar kuşaktan kuşağa aktarılacak" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de "Ülke olarak çok karanlık dönemlerden geçtik. Kardeşin kardeşi vurdurduğu çok acı zamanlar yaşadık ve çok değerli bir kuşağın yok edildiğine şahit olduk. Emperyalizme karşı tam bağımsızlık için mücadele eden 'üç fidan'ımız gerçek yurtseverliğin simgesidir. Onlar bu topraklarda onurun, inancın, ilkelerin ardındaki soylu bir duruşun simgesidir. Bu yüzden 'Deniz'ler ölmez. Bu yüzden onların anısına ve değerlerine sahip çıkıyoruz. Çıkmaya da devam edeceğiz. Onların mücadelesi, hepimizin mücadelesidir" diye konuştu.

Başkan Erdem'in ardından söz alan Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ise "50 yılın önce bugün ölümsüzlüğe uğurladığımız Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, karanlığa itilmek istenen yurdumuzda, ışıklarıyla yüreğimize umut ve aydınlık olmaya ve önümüzü aydınlatmaya devam edecek" dedi.

Türkiye'nin 50 yıl önce karşı karşıya kaldığı sorunların günümüzde de sürdüğünü belirten CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "50 yıl sonra Deniz'i, Yusuf'u, Hüseyin'i düne göre daha çok arıyorsak, sebebi onların o gün mücadele ettiği emperyalizm dayatmalarının günümüzde de artarak devam etmesindendir" diye konuştu.

Gençlik Örgütleri adına yapılan ortak açıklamada ise, Deniz'lerin bağımsız, demokratik bir ülke, eşit ve özgür bir gelecek mücadelesinin en öndeki temsilcileri oldukları için idam edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Deniz'ler fiili olarak aramızdan ayrılmıştır. Ancak tüm dünya gençliğine önder olmuşlar, ülkemiz ve dünya halkları onları bağrına basarak yaşatmıştır. Her 6 Mayıs'ta Deniz'lere verdiğimiz sözü tutmak için, emperyalizme ve onların yerli iş birlikçilerine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz. Aradan geçen 50 yıl boyunca her 6 Mayıs yas günü değil mücadele günü olarak yer tuttu takvimlerde."

Açılış konuşmalarının ardından Tuncer Sümer, Atilla Özsever, Musa Kaplan'ın konuşmacı olduğu, Betül Kuyucu'nun kolaylaştırıcılığındaki "50. Yılında Devrim Ateşini Yakanlar" forumu gerçekleşti. Konuşmacılar 68 kuşağı mücadelesi Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan ile ilgili anılarını etkinlik katılımcılarıyla paylaştı. Forum sonrası Aşık Sinem Bacı'nın müzik dinletisi ile devam eden etkinlikler, Musa Kaplan'ın yönetmenliğini yaptığı 12 Mart Darbesi öncesi ve sonrasında meydana gelen politik tartışma, işgal ve çatışmaları konu alan "Devrim Yolcuları" adlı belgeselin gösterimi ile son buldu.

Anma etkinlikleri 6 Mayıs sabahı Gezmiş, Aslan ve İnan'ın idam edildiği saatte "Üç Fidan Anıtı" önünde tutulan şafak nöbetiyle devam etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Nilüfer Belediye Başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katıldığı etkinlikte konuşan 68'liler Platformu Sözcüsü Betül Kuyucu, üç fidanın eşit ve adaletli bir dünya için mücadele ettiğini ve onların mücadelesinin her zaman devam edeceğini söyledi. Şafak nöbetinde buluşarak Üç Fidan Anıtı önünde üç dakika saygı duruşunda bulunan katılımcılar, anıta karanfiller bıraktılar.