Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesi\'nde Sertifikalar Verildi

Yerel

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından hazırlanan ve İŞKUR ile Kapadokya Üniversitesi'nin destekleriyle düzenlenen Avrupa Birliği destekli 'Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesi' çerçevesinde kursiyerlere sertifikaları verildi.

ORAN Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 'Are You Ready to Fly? Aircraft Maintenance Technician Training' projesi; AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nın sözleşme makamı olduğu 'Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu (NEET PRO)' çerçevesinde hazırlanmış ve 320 bin Avro hibe almaya hak kazandı. Uçak Bakım Teknisyeni yetiştirilmesine yönelik proje ile 18-29 yaş arası ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdam edilebilirliğini ve işgücüne katılımlarının artırılmasının hedeflendiği projede toplam 70 gence eğitimler verildi. Kurs süresince ve sonrasında toplam 15 kursiyer uçak bakım alanında çalışmaya başladı.

Uçak Bakım Teknisyeni Yetiştirilmesine yönelik eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere eğitim sertifikaları törenle verildi. Törende konuşan ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, projenin önemine değinerek; "Avrupa birliği İnsan Kaynakları Geliştirilmesi çerçevesinde bireylerin istihdam edilebilirliğinin artırılması ve topluma kazandırılması üzerine kurgulanmış bu programla ajansımız ve İŞKUR ile Kapadokya Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan projede çok iyi bir kurgu oluşturuldu. Teknik olarak uçak bakım üzerine çok kıymetli eğitimler alındı. Aslında bu kursiyerlerimiz şuanda eğitimler bitmeden istihdam edilebilirliği oldukça artmış oldu. Kurs esnasında istihdamlar gerçekleşti, belki yerlerine yeni kursiyerler eklendi. Bu noktada ne kadar doğru bir projenin hayata geçtiğini gözlemlemiş oldum. Kayseri özelinde bakacak olursak da havacılık sektörünün çok kritik olduğunu vurguluyoruz. Son yıllarda ajanslarımızın istihdama verdiği bu önem özellikle genç, kadın ve dezavantajlı insanlara verdiği öneme de doğrudan katkısı olan bir proje. Bugün de projenin meyvelerinin toplandığı bir sürece girdik" dedi.

Sertifika töreninde konuşan İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, kursiyerlerin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş bulma sürecinde yanlarında olduklarını ifade ederek; "İŞKUR olarak bu projenin paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizler sürekli sahadayız, işgücü piyasası analizleri yapıyoruz. Orada şunu görüyoruz; işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu genelde mesleki ve teknik alandaki elemanlar. O açıdan bu proje çok kıymetli. Sizler sabırla ve disiplinle bir eğitim aldınız ve buraya kadar geldiniz. Bundan sonraki aşama çok daha kolay. İŞKUR olarak eğitim planlarımızla destek vermeye çalıştık, bundan sonra da sizlerin yanınızdayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi. - KAYSERİ