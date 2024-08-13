Üçüz bebek sahibi aileye Vali Serdengeçti ve eşinden sürpriz ziyaret - Son Dakika
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Üçüz bebek sahibi aileye Vali Serdengeçti ve eşinden sürpriz ziyaret

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Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, üçüz bebek sahibi olan aileyi ziyaret etti. Vali Serdengeçti, eşi Belkıs Edige Serdengeçti ile birlikte ailenin evini ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı ve desteklerini ifade etti.

13.08.2024 13:14
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Üçüz bebek sahibi aileye Vali Serdengeçti ve eşinden sürpriz ziyaret

GİRESUN - Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, üçüz bebek sahibi olan aileyi ziyaret etti.

Vali Serdengeçti, eşi eşi Belkıs Edige Serdengeçti ile birlikte Hacısiyam mahallesinde yaşayan Ali Hakyemez ve Berna Hakyemez çiftinin evini ziyaret etti.

Ailenin mutluluğunu paylaştıklarını ifade eden Serdengeçti "Uzun süre çocuk hasreti çektikten sonra üçüz çocuk mutluluğu yaşıyorlar. Bizler onların mutluluğuna ortak ve destek olmak için elimizden geleni yapacağız. Milletimize güzel bir hediye. Bizlerde devletimiz olarak ailemizin yanındayız. Her zaman için onlarla ilgileneceğiz, takip edeceğiz. Ben devletimiz, milletimiz adına onlarla mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

Üçüz bebekleri kucağına alan Vali Serdengeçti, bebekleri sevdi. Ailenin üçüz sevgisine ortak olan Vali Serdengeçti ve eşi Belkıs Edige Serdengeçti aileye tavsiyelerde bulunarak her bir bebeğe altın hediye taktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Üçüz bebek sahibi aileye Vali Serdengeçti ve eşinden sürpriz ziyaret - Son Dakika

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