UEDAŞ, Sıcak Hava Nedeniyle Elektrik Şebekesindeki Yükü Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

UEDAŞ, Sıcak Hava Nedeniyle Elektrik Şebekesindeki Yükü Artırıyor

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi elektrik şebekesindeki yükü artırdı. UEDAŞ ekipleri, enerji hatlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle aralıksız arıza onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, yazın kavurucu sıcaklarıyla birlikte şebekesindeki hatlara yoğunlaştı. Sahada 112'si sepetli 63 arazi aracı ile görev yapan ve 790 personelden oluşan ekip, arıza onarım ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürürken elektrik şebekesinin uzaktan kontrol ve kumanda faaliyetlerini sağlayan SCADA sistemi sayesinde de çalışmalar koordineli şekilde yürütülüyor.

14.06.2024 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi elektrik şebekesindeki yükü artırdı. Enerji hatlarında yaşanan yoğunlukla UEDAŞ ekipleri de aralıksız arıza onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, yazın kavurucu sıcaklarıyla birlikte şebekesindeki hatlara yoğunlaştı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte enerji hatlarındaki yoğunluk da etkisini göstermeye başladı. Klima vb soğutucu cihazların kullanımında yaşanan belirgin yükseliş, şebekedeki enerji yükünü de artırmış oldu.

7/24 usulüyle enerji sürekliliğini korumaya çalışan saha ekipleri, tüketimin yoğun olduğu bölgelerde mesaisini aralıksız sürdürüyor. Trafo merkezlerindeki sıcaklığı kontrol altına alabilmek için fan cihazları yerleştirilirken enerji nakil hatları, trafolar, aydınlatma direklerinin bakım ve kontrollerini sağlayan saha ekipleri sıcaktan etkilenen iletkenleri de yenilemeye devam ediyor.

Sahada 112'si sepetli 63 arazi aracı ile görev yapan ve790 personelden oluşan ekip, arıza onarım ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürürken elektrik şebekesinin uzaktan kontrol ve kumanda faaliyetlerini sağlayan SCADA sistemi sayesinde de çalışmalar koordineli şekilde yürütülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bursa, Çevre, Enerji, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel UEDAŞ, Sıcak Hava Nedeniyle Elektrik Şebekesindeki Yükü Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:41:08. #1.13#
SON DAKİKA: UEDAŞ, Sıcak Hava Nedeniyle Elektrik Şebekesindeki Yükü Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement