Uğur Mumcu Katledilişinin 33'üncü Yılında Edirne'de Anıldı

24.01.2026 14:52  Güncelleme: 17:28
Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, 33. ölüm yıl dönümünde Edirne'de düzenlenen anma etkinlikleri ile hatırlandı. 'Sönmeyen Işık Uğur Mumcu' sergisi açıldı ve katılımcılar, Atatürk Anıtı'na yürüyerek saygı duruşunda bulundu.

(EDİRNE) - Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, evinin önünde düzenlenen bombalı saldırıyla katledilişinin 33'üncü yılında Edirne'de anıldı.

Gazeteci Yazar Uğur Mumcu'yu anma programları kapsamında, fotoğraf sanatçısı Gürsel Gökçe'ye ait eserlerden oluşan "Sönmeyen Işık Uğur Mumcu" sergisi açıldı.

Serginin açılış töreninde konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, şunları kaydetti:

"Uğur Mumcu'yu anmak bir ismi hatırlamak değildir. Bir çizgiyi sahiplenmektir. Arkamızda duran bu fotoğraflar bir gazetecinin geçmişini anlatmaz. Bu kareler susturulmak istenen bir aklın parçalanmasına rağmen teslim olmayan bir fikrin belgesidir. Uğur Mumcu gerçeğin peşinden yürürken hiçbir güce yaslanmadı. Kalemini ne korkuya ne pazarlığa ne de suskunluğa teslim etti. Çünkü onun bağlılığı kişilere değil Cumhuriyet'in aklına ve Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasınaydı."

Açılışın ardından Tarihi Edirne Belediye Binası önünde toplanan vatandaşlar, Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Anıta çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra programa katılanlar, Uğur Mumcu büstüne geçti.

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Celil Özcan, Mumcu'yu sevgi ve rahmetle andıklarını belirterek, "24 Ocak 1993 günü Ankara'da karlı sokakta evinin önünde arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikast kurban giden laikliğin ve demokrasinin yılmaz savunucusu kalpaksız kuvvacımız Uğur Mumcu'yu saygıyla anıyoruz. 31 Ocak 1990 akşamı evinin önünde iki kurşunla katledilen Kurucu Genel Başkanımız Prof.Dr. Muammer Aksoy'un ardından Kurucu Üyemiz Doç.Dr. Bahriye Üçok, Çetin Emeç, Turan Dursun ve Musa Anter cinayetlerinden sonra Uğur Mumcu'nun da öldürülmesi toplumda büyük bir infaal yarattı." dedi.

Özcan'ın konuşmasının ardından Uğur Mumcu büstüne karanfil bırakıldı.

Kaynak: ANKA

