Uğur Mumcu, Adıyaman'da Anıldı... Prof. Dr. Ahmet Saltık: "Otuz Üç Yıl Önce Aramızdan Kopardılar Ama Başaramayacaklar"

25.01.2026 10:22  Güncelleme: 12:13
Gazeteci Uğur Mumcu, Adıyaman'da Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenen konferansla anıldı. Prof. Dr. Ahmet Saltık, Mumcu'nun aydınlanma mücadelesine ve Türkiye'nin yakın tarihine dair önemli değerlendirmeler yaptı.

(ADIYAMAN) - Suikast sonucu 33 yıl önce hayatını kaybeden Gazeteci Uğur Mumcu, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Adıyaman Şubesi tarafından Prof. Dr. Ahmet Saltık'ın konuşmacı olarak katıldığı konferans ile anıldı. Saltık, "Otuz üç yıl önce aramızdan kopardılar ama başaramayacaklar. Bu ulus başka başka yıldızlar, başka başka yurtseverler çıkaracaktır" dedi.

Suikast sonucu katledilişinin üzerinden 33 yıl geçen Gazeteci Uğur Mumcu, Adıyaman'da Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen konferansla anıldı. Prof. Dr. Ahmet Saltık'ın konuşmacı olarak katıldığı programda, aydın cinayetleri, Türkiye'nin yakın tarihi ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ele alındı.

Adıyaman Belediyesi Abdulhamit Han Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa çok sayıda yurttaş katıldı. Yaklaşık iki saat süren programda katılımcılar, Saltık'ın kronolojik anlatımıyla Türkiye'nin son yüzyılda karşı karşıya kaldığı siyasal ve toplumsal gelişmeleri dinledi.

Konuşmasına Uğur Mumcu'yu anarak başlayan Prof. Dr. Ahmet Saltık, Mumcu'nun yalnızca bir gazeteci değil, Cumhuriyet'in temel değerlerini savunan bir aydınlanma neferi olduğunu söyledi.

"Aramızdan kopardılar ama başaramayacaklar"

Saltık, "33 yıl önce aramızdan kopardılar ama başaramayacaklar. Bu ulus başka başka yıldızlar, başka başka yurtseverler çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.

Saltık, Türkiye'de özellikle 1990'lı yıllarda art arda yaşanan aydın cinayetlerine dikkati çekerek Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Turan Dursun, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu gibi isimlerin öldürülmesinin tesadüf olmadığını ifade etti.

Saltık, Cumhuriyet'in bağımsızlık karakterinin aşındırılmasına yönelik girişimlere karşı uyanık olunması gerektiğini belirterek Türkiye'nin tam bağımsızlık çizgisinin ancak örgütlü toplum bilinciyle korunabileceğini ifade etti.

Özcan:  "6 Şubat depremleri binaları yıktı ama düşünceleri yıkamadı"

Etkinliğin ev sahibi olan ADD Adıyaman Şube Başkanı Prof. Dr. Kenan Özcan da yaptığı açıklamada, konferansın derneğin Adıyaman'daki ilk etkinliği olduğunu belirtti. Özcan, şunları söyledi:

"6 Şubat depremleri binaları yıktı ama düşünceleri yıkamadı. Atatürkçülük bu ülkeyi çağdaşlığa, demokrasiye ve insan haklarına taşıyan yıkılmaz bir aydınlanma çizgisidir. Uğur Mumcu anısına düzenlediğimiz konferansta Prof. Dr. Ahmet Saltık'ı ağırlamaktan onur duyduk."

Özcan ayrıca konferansa katılım sağlayan kurum ve temsilcilere teşekkür ederek, "Adıyaman Barosu Başkanı Avukat Bilal Doğan'a, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Binzet'e, Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Ğriğoriyos Melki Ürek'e, STK ve sendika temsilcilerimize ve tüm Atatürkçü dostlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: ANKA

