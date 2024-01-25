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Uğur Mumcu'nun ölümünün 31. yılında anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Uğur Mumcu'nun ölümünün 31. yılında anma etkinliği düzenlendi

Bornova Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Bornova Şubesi, araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün 31. yılında bir anma etkinliği düzenledi. Etkinlik, tiyatral gösteri ve koro dinletisiyle başladı ve Uğur Mumcu'nun yanı sıra diğer aydınlanma şehitleri de anıldı. Konuşmalarda, Uğur Mumcu'nun mücadelesi ve aydınlanma için verilen mücadele vurgulandı.

25.01.2024 - 13:19,
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1993 yılında hain bir suikastle katledilen araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 31. Yılında Bornova Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Bornova Şubesi'nin birlikte düzenlediği etkinlikle anıldı. Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Aydınlanma Şehitleri Anma Etkinliği Bornovalılardan büyük ilgi gördü.

Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Aydınlanma Şehitleri Anma Etkinliği, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu kursiyerlerinin hazırladığı tiyatral gösteri ve koro dinletisiyle başladı. ADD Bornova Şubesi üyelerinin "Biz halkız yeniden doğarız ölümlerle" isimli sunumun da sahnelendiği etkinlikte, başta Uğur Mumcu olmak üzere Türkiye'nin aydınlanması için hayatlarını ortaya koymuş değerli isimler de anıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Atatürkçü Düşünce Derneği Bornova Şubesi Başkanı Mübeccel Tilmaç, "ADD kurulduktan sadece 8 ay sonra 31 Ocak 1990 akşamı aramızdan alınan kurucu Genel Başkanımız Prof. Dr. Muammer Aksoy'un cenaze töreninde fotoğrağını taşıyan ve üç yıl sonra 24 Ocak 1993 sabahı otomobiline konulan bomba ile yaşamdan ailesinden mücadelesinden koparılan kemalist, devrimci, kalpaksız kuvvacımız Uğur Mumcu'nun katledilmeleri ülkemizi bugünlerin karanlığına taşıyan amaçlı seri aydın cinayetlerinin zirve noktasıdır" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun aydınlanma yolunda mücadele ederken yaşamdan koparıldığını söyleyerek, "Onun gibi katledilen tüm aydınlanma şehitlerini unutmadık, unutturmamak için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. O yaşamı boyunca haksızlığa, hukuksuzluğa karşı çıktı, halkın çıkarlarını savundu. Başta Uğur Mumcu olmak üzere ülkemizin aydınlanması için varlıklarını ortaya koyan değerlere sahip çıkmak ve gençlerimizin onların yollarında yürümelerini sağlamak bizim görevimiz" diye konuştu.

Uğur Mumcu\'nun ölümünün 31. yılında anma etkinliği düzenlendi
Kaynak: ANKA
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Şehir Tiyatrosu, Uğur Mumcu, Hukuk, Müzik, Yerel, Son Dakika

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