Uğur Mumcu Eskişehir'de Anıldı: "Bu Ülkede Bir Azimli Mücadeleyi Temsil Eden Yiğit Duruşu Anmak İçin Toplandık"

(ESKİŞEHİR) - Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 33'üncü yılında Eskişehir'de Uğur Mumcu Parkı'nda anıldı. CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz yaptığı açıklamada, "Uğur Mumcu, kalemini iktidara kiralamayan; Uğur Mumcu, hakikat için mücadeleden bir an için vazgeçmeyen; Uğur Mumcu, 'Ben susarsam kim konuşacak?' diyen bir yiğit yurtseverdir. O öldükten sonra onun kalemi binlerce yiğit, mert hukukçunun; binlerce yiğit, gözü pek basın mensubunun, gazetecinin elinde çoğalmaya devam etmiştir." dedi.

Gazeteci Yazar Uğur Mumcu için katledilişinin 33'üncü yılında Eskişehir'deki Uğur Mumcu Parkı'nda anma töreni düzenlendi. Mumcu'nun suikasta uğradığı otomobilinin de bulunduğu parkta yapılan anma törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Uğur Mumcu'nun çalışma arkadaşı Gazeteci Yazar Işık Kansu ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anma töreninde konuşan Yalaz, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün burada sadece aramızdan ayrılmış bir gazeteciyi anmak için değil; bu ülkede bir vicdanı, bir aklı, bir mücadeleyi, bir azimli mücadeleyi temsil eden bir yiğit duruşu, bir onurlu duruşu anmak için toplandık. Uğur Mumcu, gerçeğin bedelini canıyla ödemiş bir aydındır. Uğur Mumcu, kalemini iktidara kiralamayan; Uğur Mumcu, hakikat için mücadeleden bir an için vazgeçmeyen; Uğur Mumcu, 'Ben susarsam kim konuşacak?' diyen bir yiğit yurtseverdir. O öldükten sonra onun kalemi binlerce yiğit, mert hukukçunun; binlerce yiğit, gözü pek basın mensubunun, gazetecinin elinde çoğalmaya devam etmiştir."

"Aydınlığa öyle ya da böyle bir gün çıkacağız"

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de Uğur Mumcu'nun sadece bir gazeteci değil, ülkenin karanlıklarını aydınlatmaya çalışan, araştırmacı bir yazar olduğunu belirterek, "O gün aracına konulan bomba da aslında sadece Uğur Mumcu'yu öldürmedi; ülkenin güzel gelecek günlerine konulan bir bomba olarak hep hatıralarımızda kaldı. Yıllar sonra bugün burada toplanıyorsak; ülkenin geleceği hakkındaki endişelerimizi dile getirmek, kalbimizdeki sıkıntıları, endişeleri dile getirmek üzere buradayız. Ama inanıyoruz ki bu günler son bulacak. Aydınlığa öyle ya da böyle bir gün çıkacağız. Hep birlikte mücadeleyi asla bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Canını tereddüt etmeden ortaya koyarak yazdı"

?Uğur Mumcu'ya herkesin borcu olduğunun altını çizen CHP Eskişehir Milletveki İbrahim Arslan, şunları kaydetti:

"Uğur Mumcu, canıyla bir bedel ödedi. Mafya-tarikat-siyaset üçgenine dikkati çekti, gerçekleri yazdı. Bunları yazarken korkmadan, bedenini, canını hiç tereddüt etmeden ortaya koyarak yazdı. Yanı sıra özellikle laikliğe dikkati çekerek tarikat ilişkilerine, o karanlık ilişkilere de dikkati çekmişti. ve Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyet'in temel değerlerinin ne kadar önemli olduğuna ve sahip çıkmamız gerektiğine dikkati çekerek, o yıllarda bugünlere ışık tutacak bütün düşüncelerini paylaşmıştı. Yıllar onun ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Onların bize işaret ettiği aydınlık Türkiye'yi yaratma noktasında eğer bu ceberut iktidarı göndermezsek, bu olan bitenin hesabını sormazsak, asıl o zaman başımız boynumuz önümüze eğilir ve Mumcuların şahsında o mirası üstlenmediğimiz anlamına gelir."

"Suikasti gerçekleştirenler Kudüs Ordusu katil çetesidir"

?Mumcu'nun çalışma arkadaşı Gazeteci Yazar Işık Kansu, şöyle konuştu:

"Toplumda bir 'faili meçhul' algısı var. Faili meçhul değildir Uğur Mumcu'nun katilleri. Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, dörtlü suikastını gerçekleştiren sanıklar, katiller bulunmuş ve şu anda çoğu cezaevindedir. Gerçekleştirenler, İran'da Humeyni devrimini ihraç etmek üzere görevlendirilmiş, İran'da yetiştirilmiş Kudüs Ordusu katil çetesidir. Sayın Bülent Ecevit Başbakan olduktan sonra dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'a görev vermiştir. Sadettin Tantan bu katilleri buldurmuştur. Hizbullah'a Sadettin Tantan bir operasyon yaptı, Beykoz'da bir ev basıldı ve Hizbullah'ın lideri orada öldürüldü. Örgüt oradaki bilgisayarları yaktı fakat Türk emniyeti o bilgisayarların beyninden örgütün şemasını çıkardı ve bu Kudüs Ordusu örgütüne ulaştılar. Sincan'da yapılan kazıda Muammer Hocamızı arkasından vuran tabanca bulundu. Uğur Abi'yi, Ahmet Hoca'yı ve Bahriye Üçok'u aramızdan alan C4 patlayıcıların fünyeleri ve ona benzer şeyler bulundu. Sonuç olarak bu Kudüs Ordusu yakalandı."

"O günler yakındır, bunun hesabı sorulacaktır"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da "Uğur Mumcu'nun katillerinden henüz bir hesap soramadık. O günler yakındır; bunun hesabı sorulacaktır. Uğur Mumcu'nun cinayetinin hesabı sorulamadığı için, Uğur Mumcu diyelim ki muhalif olduğu için öldürüldü, katledildi, hesabı sorulamadı, ama o hesap sorulamadığı için Gaffar Okkan'ın cinayetine de engel olunamadı. Demek ki terörün kendisi dışında herkes düşmanı. O zaman sorun terörü bitirmekte; terörün sonuna kadar ortadan kaldırılması için bir hukuk düzeninin kurulmasında. ?Eğer bunu kuramazsak, eğer bunu çözemezsek; Uğur Mumcu gibi demokrat olanlar, Uğur Mumcu gibi laikliği savunanlar, Uğur Mumcu gibi Cumhuriyeti savunanlar, Uğur Mumcu gibi halkçılığı savunanlar her zaman tehlikededir. Çünkü Amerika, işte MOSSAD, birtakım düzenekleri kuruyor ve dünyayı kendi istemi doğrultusunda yönetmeye çalışıyor. Esas görmemiz gereken bataklık orasıdır." ifadelerini kullandı.