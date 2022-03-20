Ukrayna Büyükelçiliği önünde hayatını kaybeden çocukları anıldı - Son Dakika
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Ukrayna Büyükelçiliği önünde hayatını kaybeden çocukları anıldı

20.03.2022 00:58
Ukrayna Büyükelçiliği önünde hayatını kaybeden çocukları anıldı

Ukrayna, Rusya savaşında hayatını kaybeden çocukları anmak için Ukrayna Büyükelçiliği önünde mum yakılarak oyuncaklar bırakıldı.

Ukrayna, Rusya savaşında hayatını kaybeden çocukları anmak için Ukrayna Büyükelçiliği önünde mum yakılarak oyuncaklar bırakıldı.

Ukrayna Ankara Büyükelçiliği önünde savaşta hayatını kaybeden çocuklar için anma töreni düzenlendi. Büyükelçilik önünde toplanan Ukrayna vatandaşları hayatını kaybeden çocuklar için mum yakarak oyuncak bırakıldı.

"Çocuklar Ukrayna halkının en korumasız kitlesidir"

Savaşın ortasında kalan çocukların tahliyesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Şu an hayatta kalan ve tahliye etmemiz gereken çocukları için elimizden geleni yapmalıyız. Şu anda hem Türk makamları ile hem de Türk iş dünyası ile iş birliğinde oradaki çocuklar için çalışmalarımız devam ediyor. Bugün bu çocuklar Ukrayna halkının en korumasız kitlesidir. Önümüzdeki günlerde bu çocuklar Ukrayna'yı yeniden inşa etme görevini üstlenecekler. O yüzden beraber olarak savaşın bitmesine yardımcı olalım. Kazanacağımıza inanıyoruz ve vatanımıza yakın zamanda döneceğimize de inanıyoruz. Özellikle bugün çocukları kurtarmak için elimizden geleni yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Bir anne olarak kayıtsız kalamıyorum"

Savaşta hayatını kaybeden çocuklara bir anne olarak kayıtsız kalamadığını dile getiren Büyükelçi Bodnar'ın eşi Kateryna Bodnar, "Onlar her zaman küçük yaşlarında kalacaklar. Bu melekler Rus saldırılarından zarar görmüş birer melek olarak kalacaklar. Bir anne olarak kayıtsız kalamıyorum. Çifte savaş veren çocuklar var. Evlerini kaybedenler, çeşitli hastalıklarla savaşmaya devam eden çocuklar var. Bize yardım eden ülkeler var. Bu çocuklar hayatta kalmaya, tedavi görmeye devam ediyorlar. Türk halkına yardımlarından dolayı çok teşekkür ederiz. Bizim bu yardımlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

Konuşmaların ardından savaşta hayatını kaybeden çocukların için yazılan şiirler okundu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ukrayna Büyükelçiliği önünde hayatını kaybeden çocukları anıldı - Son Dakika


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