Ukrayna'dan Çin vatandaşlarının tahliyesi başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'dan Çin vatandaşlarının tahliyesi başladı

01.03.2022 11:25
Ukrayna'dan Çin vatandaşlarının tahliyesi başladı

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının başlamasıyla Ukrayna'daki Çin vatandaşlarının tahliyesi başladı.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının başlamasıyla Ukrayna'daki Çin vatandaşlarının tahliyesi başladı.

Çin'in Kiev Büyükelçiliği, dün itibarıyla Ukrayna'daki Çin vatandaşlarının tahliye edilmeye başlandığını duyurdu. İlk olarak tahliye edilen 400 Çinli öğrencinin bir kısmı Moldova'ya götürülürken, 200 Çinli öğrenci de Kiev'den çıkarıldı. Bine yakın Çin vatandaşı bugün Polonya ve Slovenya'ya götürülecek.

Öte yandan, Ukrayna'da Kiev ve Harkov kentlerinden ülkenin batı kentlerine ve komşu ülkelere giden özel tren hatları açıldı. Yabancı vatandaşlar pasaportlarını göstererek trene binebiliyor. - PEKİN

YORUMLAR
500
Rus askerinin dinlediği şarkı gündem oldu: Ses ver Adana zirveden selam Rus askerinin dinlediği şarkı gündem oldu: Ses ver Adana zirveden selam Sığınaktaki Ukraynalı çocuklardan 'Kiev' şarkısı Sığınaktaki Ukraynalı çocuklardan 'Kiev' şarkısı

Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Kiev, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ukrayna'dan Çin vatandaşlarının tahliyesi başladı - Son Dakika


Son Dakika
11:24 Ebrar Karakurt'tan eski sevgilisi İmge'ye ağır gönderme! Küfürlü paylaşımı şaşırttı
11:24 Müzakerelerden sonuç çıkmayınca Ukraynalılar ülkeyi terk etmeye devam ediyor!
11:21 FETÖ elebaşı Gülen hastalığını açıkladı: Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım
11:15 Yeni aya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 852 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Etiketlerde yeni düzenlemeye gidildi! Son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden etiketlere uygulanacak
11:13 Hostese uçakta taciz şoku! Bankacı Türk hostesin etek altı görüntülerini çekerken yakalandı
11:12 Dilan Çiçek Deniz, takipçilerini mest etti! Siyah elbiseli doğum günü pozları beğeni yağmuruna tutuldu
11:07 Savaş Türk markalarını vurdu! Ukrayna'da 24 marka 267 mağaza kapattı, Rusya'da tedirgin bekleyiş sürüyor
11:06 Yeni aya yükselişle başlayan dolar 13,90'dan işlem görüyor
11:05 ABD'de anket yapıldı! "Trump olsa farklı olurdu" görüşü yüzde 62'lik oranla Biden'i solladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 11:31:20. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan Çin vatandaşlarının tahliyesi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement