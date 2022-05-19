Ukrayna'dan tahliye edilen 8 yaşındaki Melisa mutluluğunu resimlerine yansıttı - Son Dakika
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Ukrayna'dan tahliye edilen 8 yaşındaki Melisa mutluluğunu resimlerine yansıttı

19.05.2022 16:09
Ukrayna'dan tahliye edilen 8 yaşındaki Melisa mutluluğunu resimlerine yansıttı

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle tahliye edilerek Elazığ'a getirilen 8 yaşındaki Ahıska Türkü Melisa, yaşadığı mutluluğu yaptığı resme yansıttı.

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle tahliye edilerek Elazığ'a getirilen 8 yaşındaki Ahıska Türkü Melisa, yaşadığı mutluluğu yaptığı resme yansıttı.

Ukrayna'da devam eden savaşta ülkede mahsur kalan Ahıska Türklerinin tahliyesi 10 Mayıs Salı günü başlamıştı. Bu çerçevede toplamda 7 kafile halinde bin 113 Ahıska Türkü Elazığ'a kente gelerek, Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirildi. Ahıska Türkü 8 yaşındaki Melisa Khasanova ise yaşadığı mutluluğu yaptığı resme yansıttı. Melisa, ay yıldızlı bayrak, kalp, AFAD yazısı ve bir el resmi çizerek, mutluluğunu paylaştı. Melisa, yaptığı resmi konaklama merkezini ziyaret eden Elazığ Valisi Ömer Toraman'a hediye etti.

AFAD İl Müdürlüğü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savaşın en hüzünlü ve en derin acısını yaşayanlar şüphesiz çocuklardır. Ahıskalı Melisa da savaş mağduru çocuklardan bir tanesi. Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların arasında kalarak yaşanan tüm acılara tanıklık eden Melisa ve ailesi tahliye edilen diğer soydaşlarımızla beraber öz vatanlarına getirilerek, ilimizdeki AFAD Aşağıdemirtaş Geçici Barınma Merkezi'ne yerleştirildi. Bugün Melisa yaptığı resimle AFAD'a olan sevgisini tüm doğallığıyla göstererek teşekkür etti. Melisa, Türkiye'nin Ahıskalı Türklere uzattığı sıcacık ele minik elleriyle tutunarak öz vatanında olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu bizlerle paylaştı. Öz vatanına hoş geldin Melisa, öz vatanınıza hoş geldiniz aziz soydaşlarımız" denildi. - ELAZIĞ

Ukrayna'dan tahliye edilen 8 yaşındaki Melisa mutluluğunu resimlerine yansıttı
Ukrayna'dan tahliye edilen 8 yaşındaki Melisa mutluluğunu resimlerine yansıttı
Ukrayna'dan tahliye edilen 8 yaşındaki Melisa mutluluğunu resimlerine yansıttı

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Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan altıncı kafile Elazığ'a geldi Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan altıncı kafile Elazığ'a geldi Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan yedinci kafile Elazığ'a geldi Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan yedinci kafile Elazığ'a geldi
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan tahliye edilen 8 yaşındaki Melisa mutluluğunu resimlerine yansıttı - Son Dakika
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