Ukraynalı Maria tüm hayvanlarını da alarak ülkesinden ayrıldı - Son Dakika
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Ukraynalı Maria tüm hayvanlarını da alarak ülkesinden ayrıldı

04.03.2022 00:57
Ukraynalı Maria tüm hayvanlarını da alarak ülkesinden ayrıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki saldırılardan kaçan Maria Kuşnir, evcil hayvanlarının tümünü yanına alarak Romanya'ya geçmek için sınıra geldi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki saldırılardan kaçan Maria Kuşnir, evcil hayvanlarının tümünü yanına alarak Romanya'ya geçmek için sınıra geldi. Kuşnir, "Onları bu acımasız savaşta kaderlerine terk edemezdim" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 8. gününde devam ediyor. Günlerdir yoğun bombardıman altındaki başkent Kiev'de saldırılardan kaçmaya çalışan binlerce sivil ise komşu ülke sınırlarına akın ediyor. 29 yaşındaki Maria Kuşnir de Kiev'deki evinden ayrılırken yanına sadece eşyalarını değil evcil hayvanlarını da aldı. Papağanlarını, köpeğini ve kuşunu yanına alan Kuşnir, hiçbir hayvanını geride bırakmadı. Kocasının kendisini sınıra bırakıp tekrar ülkesini savunmak için Kiev'e döneceğini söyleyen kadın, evcil hayvanları için ise "Ben onları bu savaşta kaderlerine terk edemezdim. O nedenle hepsini yanıma aldım" dedi. - ÇERNİVTSİ

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Togo Cumhuriyeti, Romanya, Ukrayna, Kiev, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ukraynalı Maria tüm hayvanlarını da alarak ülkesinden ayrıldı - Son Dakika


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