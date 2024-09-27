Ukraynalılar Antalya'da Vatan Savunucuları Günü'nü Kutluyor

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Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, 1 Ekim'de Ukrayna Vatan Savunucuları Günü'nü kutlayacak.

24 Şubat 2022 tarihinde başlayan başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte çok sayıda Ukraynalı Antalya'ya sığındı. Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, üst üste iki yıldır, 1 Ekim tarihinde, milli bir bayram olan Ukrayna Vatan Savunucuları Günü'nü kutluyor. Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, 1 Ekim Ukrayna Vatan Savunucuları Günü'nün, bütün Ukraynalıların bağımsızlıklarını, günlük hayatlarını, çalışabilmelerini, faaliyetlerde bulunabilmelerini ve çocuklarını yetiştirebilmelerini borçlu oldukları kişilere adanmış bir gün olduğunu belirtti.

"Zaferi kazanacağız"

Devam eden savaş sırasında Ukraynalıların gösterdiği kahramanlıkla bütün uluslararası toplumun saygısını kazandığının altını çizen Voronin, "Özgürlük ve bağımsızlık, milli gurur ve genel insanlık ilkeleri için mücadele veriyoruz. Ukrayna'nın şu anki savunucularının zaferi kazanacaklarına ve Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü yenileyeceklerine inanıyoruz. Savunucularımız, sadece askerlerden ibaret değil, özenli mesleki ve toplumsal faaliyetleriyle devletin ekonomik, insani, eğitimsel ve enformasyonel savunulmasını sağlayan bütün Ukrayna vatandaşlarıdır" ifadelerini kullandı.

Saygı duruşuna davet etti

1 Ekim'in, Ukrayna halkının vatanına bağlılığının ve onun kahramanlık şanıyla duyulan gururun bayramı olduğunu belirten Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, "Herkesi, 1 Ekim günü, sabah saat 09.00'da, ulusal saygı duruşu anına katılmaya davet ediyorum. Ukrayna'nın savunucusu olan ve devletimizin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunurken hayatını feda etmiş bütün kadın ve erkekleri anmak, bizim borcumuzdur" dedi. Akdeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Nataliia Karaca ise, "Barış uğruna ve gelecek nesillerin istikbali uğruna ortaya koydukları yiğitlik ve kahramanlıktan ötürü derin şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz"

Antalya'da faaliyet gösteren Ukrayna Aile Derneği Başkanı Vita Mykhailova da, "Bu günün ismi konurken erkeklerin yanı sıra kadınların da zikredilmesi boşuna değil; zira, şu anda ülkesini savunan pek çok kadın, ön hatlarda, erkeklerle omuz omuza, zaferi elde etmek için mücadele ediyor. Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesi, saldırganlıklara devam etmesi ve bizim Ukrayna topraklarımızı işgal etmesi, böyle bir günün konmasını gerekli kıldı. Biz, bu günde, özellikle, ortaya koydukları yiğitlik ve fedakarlıklardan ötürü, ülkemizi savunan kadın ve erkeklere teşekkür ediyor ve Ukrayna'yı savunurken hayatlarını feda edenleri saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı. Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olena Topçu da, "Ben, bu önemli günde, Ukrayna'nın sınırlarını savunmakta olan bütün erkekleri, genç erkekleri, kadınları ve genç kızları selamlıyorum. Sizler, kuvvetli, sağlam, cesur ve yiğit kişilersiniz" dedi. - ANTALYA