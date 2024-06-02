Ula arenasında yılın ilk boğa güreşi - Son Dakika
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Yerel

Ula arenasında yılın ilk boğa güreşi

Muğla kültüründe önemli bir yere sahip olan boğa güreşi sezonu Ula ilçesinde başladı. Ula Güreş Arenasında düzenlenen boğa güreşlerine Muğla ve Aydın'dan çok sayıda izleyici katıldı.

02.06.2024 23:24
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Ula arenasında yılın ilk boğa güreşi

MUĞLA - Muğla kültüründe önemli bir yere sahip olan boğa güreşi sezonu başladı. Muğla, Aydın ve civar illerinden çok sayıda boğanın Haziran-Kasım ayları arasında her hafta değişik ilçelerde gerçekleştirilen boğa güreşleri için Ula ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı katkıları ile Türkiye'nin ilk güreş arenası yapılmıştı.

Geçen yıl Kasım ayında yapılması planlanan Ula Geleneksel 30'uncu boğa güreşi, yağış nedeniyle yapılmamış ve ertelenmişti. Geçen yıl ertelenen ve halka açık ücretsiz olarak bugün gerçekleştirilen boğa güreşlerine Aydın ve Muğla ilçelerinden toplam 120 boğa katıldı. Ula Güreş Arenasında bu yılın ilk boğa güreşine Muğla ve Aydın'dan çok sayıda izleyici katıldı.

Ula Boğa Güreşi tertip komitesinden ve aynı zamanda Boğa sahibi Mustafa Barut, "Geçen sene 26 Kasım'da yapmayı planladığımız boğa güreşimiz yoğun yağış nedeniyle ertelenmişti. Bugün yapılan 30'uncu geleneksel boğa güreşi. Bugün yapılan güreş Ula Arena'da yılın ilk güreşi. Halkımıza açık ücretsiz olarak yapıyoruz. Geleneklerimizi sürdürüyoruz. Halkımıza hayırlı olsun. Kazasız belasız bir güreş diliyorum. Tertip komitemize herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Aydın, Muğla, Ula, Kültür, Etkinlik, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

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