Ula Göleti'nde Su Seviyesi Arttı - Son Dakika
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Yerel

Ula Göleti'nde Su Seviyesi Arttı

Muğla'daki yağışlar, Ula Göleti'nin su seviyesini yükselterek tarımsal sulamada umut sağladı.

11.12.2024 23:12
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Muğla'daki yağışlar Ula Göleti'nin su seviyesini yükseltti

MUĞLA - Muğla'da son günlerde etkili olan yağışlar, bölgedeki su kaynaklarında gözle görülür bir iyileşme sağladı. Ula Göleti'nde yaz aylarında su seviyesinin düşmesi ile oluşan tehlike kış gelince artış göstermeye başladı.

Kurak geçen yaz aylarının ardından yaşanan bu gelişme, hem bölge halkını hem de tarımla uğraşan üreticileri sevindirdi. Yağışların ardından derelerdeki su akışının artması, Ula Göleti'nin doluluk oranını da olumlu yönde etkiledi. Gölet çevresinde su seviyesindeki artışla birlikte ekosistemde de canlanma gözlemlenirken, bu durum bölgedeki tarımsal sulama faaliyetleri için umut verdi. Göletteki su seviyesindeki artışı Ula ve çevresindeki tarım alanlarının sulama ihtiyacını karşılamada önemli bir kaynak oluşturuyor. Ula Göleti'ndeki bu gelişme, hem su kaynaklarının korunmasının önemini bir kez daha hatırlattı, hem de bölgeye bahar ayları öncesinde bir nefes aldırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ula Göleti'nde Su Seviyesi Arttı - Son Dakika

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