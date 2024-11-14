ULAK'tan Genç Mühendisler için Eğitim Programı

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Türkiye'nin yerli haberleşme altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ULAK Haberleşme A.Ş., genç mühendis adayları için geniş kapsamlı bir eğitim ve gelişim programı başlatıyor. Aday Kablosuz İletişim Mühendisleri (ADAY KİM) programı, kablosuz iletişim teknolojilerine ilgi duyan mühendis adaylarına staj ve iş imkanları sunacak.

"ADAY KİM" programı ile kablosuz iletişim alanında kariyer yapmak isteyen mühendis adaylarına istihdam fırsatı sunmayı amaçlayan ULAK Haberleşme A.Ş., aynı zamanda üniversitelerle iş birliği yaparak ileri haberleşme teknolojilerinde eğitimler verecek. "ADAY KİM" programı, genç mühendis adaylarını 5G ve 6G, akıllı ulaşım sistemleri gibi alanlarda geleceğe hazırlamakla beraber ülkemizin yerli ve milli kablosuz haberleşme teknolojilerini geliştirme sürecinde görev alacak insan kaynağını da yetiştirmiş olacak.

"ADAY KİM" programı ile iş fırsatı

ULAK, Milli Teknoloji Hamlesi kodlu kredili dersler aracılığıyla mühendis adaylarına V2X, 5G teknolojileri, güvenlik ve dijital altyapı konularında eğitimler sunuyor. Bu derslerde ULAK mühendisleri, Türkiye'nin akıllı ulaşım sistemlerine katkı sağlayacak yeni nesil haberleşme teknolojilerini, güvenlik uygulamalarını ve iletişim altyapısını genç mühendis adaylarına aktarıyor. Bu kapsamda geliştirilen "ADAY KİM" programı ise kablosuz iletişim teknolojilerine ilgi duyan mühendis adaylarına staj ve iş imkanları sunacak. ULAK'ın uzman kadrosu ile çalışma imkanı bulan adaylar, sektörde deneyim kazanarak yeni nesil haberleşme sistemleri üzerine bilgi sahibi olacak. Program sonunda başarılı olan adaylar, ULAK'ta kariyerlerine devam etme fırsatına sahip olacak. ULAK Haberleşme, hem "ADAY KİM" programı hem de üniversitelerle yürütülen eğitim iş birlikleri ile Türkiye'nin haberleşme altyapısını güçlendirme vizyonuna katkı sağlamayı ve genç mühendislerin sektörel yetkinliklerini artırmayı hedefliyor.

Eğitimlerin zamanı, yeri ve süresi üniversitelerle yapılacak değerlendirmelerin ardından belirlenecek. - ANKARA