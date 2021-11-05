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Ulaşım A.Ş. Kaizen Projesi'ni hayata geçirdi - Son Dakika

Ulaşım A.Ş. Kaizen Projesi'ni hayata geçirdi

05.11.2021 13:28
Ulaşım A.Ş. Kaizen Projesi'ni hayata geçirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. hizmet kalitesini geliştirmek için yaptığı uygulamalara birisini daha ekleyerek, çalışanlarına 'operasyonel mükemmelliği yalın üretim yaklaşımları ile desteklemek' çalışması ile farkındalık oluşturuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. hizmet kalitesini geliştirmek için yaptığı uygulamalara birisini daha ekleyerek, çalışanlarına 'operasyonel mükemmelliği yalın üretim yaklaşımları ile desteklemek' çalışması ile farkındalık oluşturuldu. Eğitimler sonunda sürekli iyileştirme yaklaşımı olan 3 Kaizen Projesi hayata geçirildi.

Kayseri'de ulaşım konusunda yaptığı çalışmalarla başta İstanbul olmak üzere diğer şehirlere örnek olan ve Azerbaycan, Kıbrıs gibi ülkelere de ulaşım ile ilgili projeler üreterek danışmanlık hizmeti veren Ulaşım A.Ş., bu kez de hizmet kalitesini geliştirmek amacıyla belirlemiş olduğu stratejilerden birisi olan 'Operasyonel mükemmelliği yalın üretim yaklaşımları ile desteklemek' çalışması gerçekleştirdi. Bu strateji kapsamında kurum çalışanlarına bir sürekli iyileştirme yaklaşımı olan Kaizen konusunda eğitimler verildi. Eğitimler sonunda 3 Kaizen Projesi hayata geçirildi. Çalışmalar ile toplu taşıma alanındaki geliştirmelerin tespiti, yenilikçi çalışmaların uygulanabilirliğinin denetlenmesi ve teknolojik altyapı çalışmalarını içeren projelerin detayları yöneticiler ve çalışanlara sunum yapılarak gerçekleştirildi. Çalışmada ilk proje olan 'Yakıt Tasarrufu Projesi' kapsamında ölü kilometre azaltımı amaçlandı. Araçların yakıt almaya giderken yolcusuz gerçekleşen kilometre sarfiyatını azaltmaya yönelik uygulanan çözümlerden bahsedildi. Verimliliği arttırmak için yöntemler geliştirildi ve belirlenen çözümler uygulanmaya başlandı. Çalışmalar içerisinde ikinci proje olan 'Mutlu Müşteri Projesi'nde bilet makinesi arızaları ele alındı. Cihaz ve kullanıcı kaynaklı meydana gelen arızaları hızlı ve etkin şekilde çözüme ulaştırmak için alternatif yöntemler incelendi. Cihaz kaynaklı tüm arızalar incelenerek arıza kaynakları belirlendi. Bu arızaları giderebilmek için yeni periyodik bakımlar tanımlandı. Yapılan cihaz modifikasyonları ve uygulanan bakım süreci sayesinde arızaların azaltıldığı tespit edildi. Gerçekleştirilen çalışmalar arasında son proje olan 'Atölye Bakım Yolu Projesi' kapsamında ise Boji ağır bakım sürecinde iyileştirmeler yapıldı. Raylı sistem araçları bakımları için bekleme süresini azaltarak, bakım ihtiyacı olan araçlar için alan kazanıldı. Böylece yeni yatırımlar ile doğabilecek maliyetlerin önüne geçilerek alan ve zamandan tasarruf sağlandı.

Proje sunumları sonrasında konuşan Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, çalışanlarla birlikte başarmanın önemine vurgu yaparak proje ekiplerine teşekkürlerini iletti ve bu projelerin şehri daha yaşanabilir hale getirmeye katkıda bulunmak olarak belirlenen şirket amacına hizmet ettiğini belirtti. Gündoğdu, yapılan projelerin karbon salınımının azaltılmasından, müşteri memnuniyetinin arttırılmasına, yeni yatırım ihtiyacının ortadan kalmasından çalışanların gelişimine kadar birçok olanda faydaları olduğuna değinerek yapılan çalışmaların yeni birçok proje fikrine de kapı araladığını kaydetti.

Genel Müdür Gündoğdu, Kaizen çalışmalarına yeni projelerle devam edileceğini de ifade etti. - KAYSERİ

Ulaşım A.Ş. Kaizen Projesi'ni hayata geçirdi
Ulaşım A.Ş. Kaizen Projesi'ni hayata geçirdi
Ulaşım A.Ş. Kaizen Projesi'ni hayata geçirdi
Ulaşım A.Ş. Kaizen Projesi'ni hayata geçirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gündoğdu, Kayseri, Kaizen, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ulaşım A.Ş. Kaizen Projesi'ni hayata geçirdi - Son Dakika


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