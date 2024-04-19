Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Pegasus 2023 yılında 32 milyon misafiri ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Pegasus 2023 yılında tek başına 32 milyona yakın misafiri ağırladı. Bunların yaklaşık 12 milyonu iç hat, 20 milyonu da dış hat misafiriydi. Bu sayede 2023 yılında 2 milyar doların üstünde hizmet ihracatını ülkemize kazandırdı" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pegasus Liderler Toplantısı'na telekonferans yöntemi ile katıldı. Bakan Uraloğlu burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin erişilebilirlik konusunda eşsiz bir avantaja sahip olduğunun altını çizerek, "Sadece 4 saatlik uçuş süresiyle Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarındaki 1,4 milyar insanın yaşadığı ve 8 trilyon 600 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezinde bir konumdayız. Türkiye havacılık alanında dünyanın transit merkezi olmaya çok müsaittir. Bu gerçekten hareketle, 2002 yılından bu yana yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik" dedi.
Aktif havalimanı sayısı 26'dan 57'ye çıktı
Havacılık faaliyetlerinin, küresel ilişkiler ağının ve uluslararası ticaretin en önemli unsurlarından biri haline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, aktif havalimanı sayısını 26'dan 57'ye, Hava Ulaştırma Anlaşması bulunan ülke sayısını ise 81'den, 2023 yıl sonu itibarıyla 173'e yükselttiklerini bildirdi. Böylece dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştirildiğini söyleyen Uraloğlu, uçuş ağına 286 yeni nokta daha eklenerek 130 ülkede 346 noktaya ulaştıklarını ifade etti.
"Pegasus 2023 yılında tek başına 32 milyona yakın misafiri ağırladı"
2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayısını da 2023 yılında 214 milyonun üstüne taşıdıklarını belirten Uraloğlu, "Pegasus 2023 yılında tek başına 32 milyona yakın misafiri ağırladı. Bunların yaklaşık 12 milyonu iç hat, 20 milyonu da dış hat misafiriydi. Bu sayede 2023 yılında 2 milyar doların üstünde hizmet ihracatını ülkemize kazandırdı. Geriye dönüp baktığımızda Pegasus'un tam bir başarı hikayesi olduğunu görüyoruz. 2005'te 14 uçakla 7 havalimanına sefer düzenleyen Pegasus, bugün 110 uçaklık filosuyla 35'i yurt içinde, 100'ü yurt dışında olmak üzere 52 ülkede 135 noktayı kanatları altına almış bulunuyor" şeklinde konuştu.
"Pegasus, sektör genelinde maliyetlerini düşürmesiyle dikkat çekmekte"
İstanbul Sabiha Gökçen üzerinden Türkiye ile Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Rusya, Orta Asya arasında bağlantılı uçuşlar gerçekleştirildiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, 2023 yılı sonunda açılan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistinin havalimanının hava trafik kapasitesini 2 katına çıkardığını belirtti. Uraloğlu, "Bu artış, Pegasus'un uçuş operasyonlarına çok büyük katkısı olduğunu ve yeni ufuklar açtığını düşünüyorum. Pegasus, sektör genelinde maliyetlerini düşürmesiyle dikkat çekmekte ve her daim yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımıyla çalışmalarına devam ediyor. Dünyada teknolojiyi en iyi kullanan öncü hava yolları arasında olma hedefiyle, teknoloji yatırımlarını her yıl arttırıyor. Teknolojinin fark oluşturan bir değer sağladığına inanarak, yapay zeka, nesnelerin interneti, bulut teknolojileri, sanal gerçeklik gibi pek çok yeni teknolojiyi takip ediyor ve bu yönde önemli adımlar atıyor. Geniş bir ekosistem içerisinde, başta kolay bir seyahat deneyimi ve operasyonel verimlilik alanlarında teknoloji yatırımları yapıyor. Bunlar geçmişi başarılarla dolu Pegasus için büyük ve yerinde adımlar" açıklamasında bulundu.
Uraloğlu, Pegasus'un 2023 yılı Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Çevresel Sürdürülebilirlik Havayolu ve Dünyanın 4. En Genç Uçak Filosu 2024 ödüllerine layık görüldüğünü hatırlatarak söz konusu ödüllerin Pegasus'un havayolu sektöründe küresel bir marka olduğunu gösterdiğini söyledi. - ANKARA
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