Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odasını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odasını Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odasını Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ve AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret etti. İzmirli şoförlerin sorunlarını dinlemek için bir araya geldiler.

09.03.2024 18:45  Güncelleme: 18:50
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ve AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret etti.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasını ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ve AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmirli şoförlerin sorunlarını dinlemek için bir araya geldi. Taksiciler adına konuşan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Biraz önce ÖTV ile ilgili sorunlarımızın olduğunu söyledim ve kendilerine bu konuyla ilgili bir dosya ilettim. Onlarda gereğini yapacaklarını söylediler" şeklinde konuştu.

"En fazla ÖTV ödeyen biziz"

2016 yılında kendilerine ÖTV uygulaması yapıldığını ve bundan memnun çok kaldıklarını ifade eden Başkan Anık, "Bu üç yıllık süreçte araçlarımızı değiştirdi. Ancak o günden bugüne araçlarımızı değiştiremiyoruz. Biliyorsunuz taksiye koyacağımız bir araç 1 milyon TL'nin üzerinde. Bir de bizim şöyle bir şansızlığımız var. Taşıma grubunda en fazla ÖTV'yi ödeyen biziz. Biz otomobil grubunda olduğumuz için yüzde 45 öderken; minibüs, servis, otobüs, kamyon yüzde 4 ödüyor. Bu şartlarda araçlarımızı değiştirmemiz mümkün değil. Cumhurbaşkanımız sağ olsun Bursa mitinginde bu konuda bir söz vermişti. Yarın İzmir'e geliyor. İnşallah bu konuda bize bir müjde verir" dedi.

"Yapılması gerekeni yapacağız"

Verilen dosyadaki bütün çalışmaları pazartesi günü görüştükten sonra kendilerine bildireceklerini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Bu konuda yapabileceklerimizi ve yapamayacaklarımızı net bir şekilde ifade ederiz. Kimseye umut veya hayal satmak gibi bir derdimiz yok. Yapılması gerekeni ve sokağın bu kalp atışını kesinlikle ileteceğiz" dedi.

Öte yandan AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, seçimi kazanması halinde 3 bin kayıtlı taksici arasında kura çekerek, bir kişiye yerli ve milli otomobil olan Togg hediye edeceğinin sözünü verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odasını Ziyaret Etti - Son Dakika

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