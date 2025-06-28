Ulaştırmanın Yüzyılı: Türkiye'nin Vizyonu - Son Dakika
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Ulaştırmanın Yüzyılı: Türkiye'nin Vizyonu

28.06.2025 19:00
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Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'yi ulaştırma ve lojistik merkezi olarak tanımladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'na yaptığı konuşmada, "Biz hükümet olarak Türkiye Yüzyılı'nı 'Ulaştırmanın Yüzyılı' olarak da görüyoruz, Ticaretin ve lojistiğin yüzyılı olarak da görüyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'na katıldı. Bakan Bolat çeşitli ülkelerden ve Türkiye'den katılımcıların yer aldığı forumda konuşma gerçekleştirdi.

Üretimin, yatırımın, ticaretin ve ulaştırmanın birbiriyle iç içe ve hayati derecede gerekli olan sektörler olduğunu söyleyen Bakan Bolat, "Son 30-40 yıla baktığımızda dünya ekonomisinde yıldızı en çok parlayan ve gelişen sektör lojistik ve taşımacılık sektörüdür. Cenab-ı Allah, insanlığa kainatı ve dünyayı yaratırken çok önemli doğal koridorları bahşetmiş ve hediye etmiş. Çanakkale Boğazı veya İstanbul Boğazı olmasaydı ne yapılacaktı? Kanal İstanbul projesi bu açıdan çok önem taşıyor. Karadeniz'de 7 ülke var ve Türkiye'nin bin 500 kilometre sahili var, buradaki ticaret ve üretim nasıl tüketilecek yerlere ulaştırılacaktı? Bir de hükümetlerin, devletlerin kendilerinin yaptığı koridorlar var, birçok koridor. Dünya büyürken bu koridorların birinde bir sıkıntı olsa bir anda dünya ekonomisinde ciddi sarsıntılar oluyor. Jeopolitik gerilimler, sıcak savaşların arttığı bir ortamda değerlerin ve lojistik sektörünün dünya ticaretinde ne kadar önemli olduğu ortaya koyuluyor" dedi.

"Ulaştırma ve altyapıya yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yapıldı"

Türkiye'nin bir kavşak ve kesişme noktası ülkesi olduğunu belirten Bolat, "Cumhurbaşkanımız 22 yıl önce göreve başladıktan sonra çok önem verdiği ulaştırma ve altyapıya yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu gelişmeler yapılmasaydı, milli gelir dolar bazında 238 milyar dolardan 1.4 trilyon dolara, 6 buçuk katı artabilir miydi? Milli gelirin, tüketimin, refahın artabilmesi için üretimin ve yatırımın artması lazım. Bunların da ticaret yoluyla ekonominin büyümesi ve ulaştırmaya taşınması lazım hepsi birbirine zincirleme bağlı. Biz hükümet olarak Türkiye Yüzyılı'nı 'Ulaştırmanın Yüzyılı' olarak da görüyoruz, Ticaretin ve lojistiğin yüzyılı olarak da görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Demir ağlarımızın genişletilmesi ve geliştirilmesi yatırımlarına hız veriyoruz"

Bakan Bolat konuşmasının devamında ise, "Türkiye'nin lojistik sektöründe geliri geçen yıl itibariyle 40 milyar dolardır. Türkiye'nin milli gelirinin 13'de 1'i lojistik sektöründen karşılanıyor. Hükümet olarak karayolu ağırlıklı çalışmalarımızdan sonra yüksek hızlı trenler, raylı sistemlerle birlikte demir ağlarımızın genişletilmesi ve geliştirilmesi yatırımlarına bundan sonraki süreçte hız veriyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ulaştırmanın Yüzyılı: Türkiye'nin Vizyonu - Son Dakika

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