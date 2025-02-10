Ulsan'da Yakıt Depolama Tankında Patlama - Son Dakika
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Yerel

Ulsan'da Yakıt Depolama Tankında Patlama

Güney Kore'nin Ulsan kentinde bir yakıt tankında patlama sonucu 1 ölü, 1 yaralı var.

10.02.2025 10:11
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Güney Kore'nin Ulsan kentindeki bir yakıt depolama tankında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Patlama sonrasında çıkan yangın ise yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından söndürülebildi.

Güney Kore'nin Ulsan kentindeki United Terminal Korea (UTK) adlı bir şirkete ait dev yakıt depolama tankında saat 11.15 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından 2 bin 500 litre kapasiteli dev tank alevlere teslim olurken, olay yerine 44 yangın söndürme aracı ile çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Kaza yerinde yaralı olarak bulunan 2 işçiden 1'inin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken yaralanan bir işçinin tedavisi de sürüyor.

Öte yandan, havadan ve karadan müdahale edilen yangının yaklaşık 3 saat süren çabanın ardından 14.19'da tamamen kontrol altına alındı. Yapılan ilk incelemelerde, patlamanın tankın içindeki yakıt miktarının görevliler tarafından kontrol edildiği sırada meydana geldiği tespit edildi. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ulsan'da Yakıt Depolama Tankında Patlama - Son Dakika

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