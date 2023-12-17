Ulubey Belediye Başkanı: Asıl büyük yatırımlarımızı 2024-2029 yılları arasında yapacağız

Ordu'nun Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, şimdiye kadar ilçenin bütçesinden daha fazla projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Asıl büyük yatırımlarımızı 2024-2029 yılları arasında yapacağız" dedi.

Belediye Başkanı Türkcan, ilçede görev yapan 41 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Ulubey Kaymakamı Süleyman Arat ile Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Karaca'nın da katıldığı programda muhtarların sorun ve önerileri dinlendi, yaklaşık 5 senelik ve gelecek dönemde yapılacaklar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Programda konuşan Belediye Başkanı İsa Türkcan, 41 mahalle muhtarı ile birlikte Ulubey'de güzel hizmetler yaptıklarını söyledi. Türkcan, "Şimdiye kadar çok kez toplantılar gerçekleştirip, muhtarlarımız ile bir araya gelmeye çalıştık. 2023 yılında yaklaşık 400 mikser beton verdik. Bu daha fazla olabilirdi ama 21 mahallemizde heyelanlar yaşandı. Doğal afettir, Allah'ım bir daha yaşatmasın. Bundan sonra da mahallelerimizdeki çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

"İlçede heyelanların bedeli 48 milyon TL"

2023 yılında meydana gelen heyelanlar nedeniyle 48 milyon TL'lik bir hasarın meydana geldiğini ifade eden Türkcan, "Allah'a hamdolsun iş makilerimiz ve ekibimizle birlikte o yaralarımızı birlikte sardık. Şunu da söylemek istiyorum ki 4 yıldır bütçe olarak ciddi mücadelelerde bulunduk. 2 yıl pandemi ile mücadele ettik, ardından da deprem felaketi ile karşı karşıya geldik. Allah hepinizden razı olsun, depremde büyük destek sağladınız, yaralarımızı birlikte sarmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

"Avrupa standartlarında kız öğrenci pansiyonu"

İlçede kullanım ömrünü tamamlayan belediye binası yerine yeni bir bina yaptıklarını ve bu süreçte 150 kişilik Anadolu Lisesi Kız Lisesi pansiyonunu da tamamladıklarını kaydeden Türkcan, "Bu süreçte Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un desteği ile Avrupa standartlarında pansiyonumuzu tamamladık. İlçemizdeki çocuklarımıza hayırlı olsun. Ayrıca yaklaşık 4 ay önce geçtiğimiz yeni belediye hizmet binamızda da siz muhtarlarımız ve vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz" ifadelerine yer verdi.

"İstihdama arttırdık"

"İlçemizdeki gençlerin gurbete çıkmamaları için istihdama yönelik çalışmalar yaptık" diyen Türkcan, şunları söyledi:

"Bu sayede ilçemizin gençlerinizin burada kalmasını hedefledik ve çok sayıda vatandaşımız artık burada çalışıyor. Sadece ilçemizin değil, Gürgentepe, Gülyalı, Gölköy ve Altınordu ilçemizden de gençlerimiz gelerek burada istihdam ediyor. Bu gençlerimiz Ordu'nun çocukları."

"Bütçemizi aşan yatırımları yapmayı başardık, 2024 yılında doğalgaz çalışmaları başlayacak"

Ulubey'in çehresinin şehir kimliğine büründüğünü, bütçelerini aşan yatırımları yaptıklarını kaydeden Türkcan, 2024 yılında doğalgaz çalışmalarının da başlayacağını ifade ederek, "Burada bizden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyoruz. Ayrıca kadın kardeşlerimizi ilgilendiren güzel haberi söylemek istiyorum. 2024 yılının ilk 6 ayında Ulubey'de doğalgaz ile ilgili ilk kazmayı vuracağız. Ulubey ilçemizin tamamının bütçesi 5 yıllık zaman zarfında yaklaşık 115 milyon TL. bizim sadece Ulubey Belediyesi olarak yapmış olduğumuz yatırım 150 milyon TL'yi buluyor. Tabi bu 115 milyon TL'nin içerisinde personelimizin maaşı ve belediyemizin giderleri de dahil. Şuanda belediyemize gelen para ile belediyemizin giderleri ve yakıt paraları karşılanabiliyor ama devlet büyüklerimize ve Ordu Büyükşehir Belediyemize Allah bu konuda zeval vermesin. 14 saat içerisinde Ankara'ya gidip, Büyük Millet Meclisi Başkanımıza uğrayıp burada yapılması gereken projelerimizi kendisinin desteği ile projelerimizi kazandırıyoruz" dedi.

Türkcan ayrıca, ilerleyen süreçte farklı projeleri hayata geçireceklerine dikkat çekerek, "En büyük yatırımı da 2024-2029 yılları arasında mahalle yollarımıza asfalt ve beton gibi çalışmalarını daha çok yapacağız. Çünkü biz ilçemize 10 yıldır istihdama, turizme, devlet yatırımlarına yönelik yatırımları bitirdik. Bundan sonra meydanımıza altında otoparkı olan, iş merkezleri olan Osmanlı, Selçuklu ve Türk mimarisi olan bir cami yapmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU